David ICKE: “Είμαστε ο Ωκεανός μιας ΑΠΕΙΡΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΤΗΤΑΣ”

Δεν έχουμε κενό χώρο ανάμεσά μας





ΕΧΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ





έχουμε ηλεκτρομαγνητική ενέργεια





και έχουμε σε αυτή την ενέργεια πληροφορίες





και από αυτό, αυτό που ονομάζω βιολογικό υπολογιστή.





αποκωδικοποιεί αυτές τις πληροφορίες





σε μια αίσθηση της πραγματικότητας





που νομίζουμε ότι είναι στερεή, αλλά απλά δεν μπορεί να είναι.





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