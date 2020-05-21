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Ce que pense le Dr Russell Blaylock du port du masque facial
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92 views • May 21, 2020
Le Dr Russell L. Blaylock est un neurochirurgien américain de renom qui communique clairement la science, en regard de nombreuses questions ayant trait à la santé humaine.
Celui-ci a publié un article-choc sur le port du masque facial et ses conséquences délétères bien réelles, science à l'appui.
Vous pouvez lire des extraits de cet article, en français, ici:
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=19&t=1232&p=1665
Aussi, il y a des nouvelles troublantes qui circulent dans le web, en ce moment et j'en parle, ici:
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=19&t=1233
Nos libertés sont limitées, surveillées et même carrément supprimées en raison de ce qui est présenté par l'OMS et les États qui lui obéissent comme une pandémie, sur fond de COVID-19.
Il importe, plus que jamais, de continuer à vous informer pour mieux comprendre cette réalité toxique que les contrôleurs du système veulent vous faire avaliser comme étant "la nouvelle normale". Or, rien n'est "normal", dans cette nouvelle normale, justement.
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