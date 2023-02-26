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Странные "лучи-тени" на закате, съёмка 2019-2022 гг. Периодическое частичное затмение или что? Снимала сама, с одного и того же места, всегда на закате и однажды на восходе, на протяжении 3 лет: с лета 2019 г. до лета 2022 г.
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