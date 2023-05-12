Two Tier Justice System Exposed! The Deep State Dems & RINO's Are Never Prosecuted

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𝐓𝐡𝐞 𝐎𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐢𝐭𝐭𝐞𝐞 𝐑𝐞𝐩𝐨𝐫𝐭 𝐨𝐧 𝐁𝐢𝐝𝐞𝐧 𝐂𝐫𝐢𝐦𝐞 𝐅𝐚𝐦𝐢𝐥𝐲’𝐬 𝐁𝐚𝐧𝐤 𝐑𝐞𝐜𝐨𝐫𝐝𝐬. 𝐒𝐡𝐚𝐫𝐞 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐥𝐢𝐧𝐤 𝐟𝐚𝐫 𝐚𝐧𝐝 𝐰𝐢𝐝𝐞.
https://oversight.house.gov/wp-content/uploads/2023/05/Bank-Memorandum-5.10.23.pdf
𝐓𝐡𝐞 𝐁𝐢𝐝𝐞𝐧 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐥𝐲 𝐦𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫𝐬: https://t.me/realKarliBonne/169358
𝐈𝐧 𝐌𝐚𝐣𝐨𝐫 𝐑𝐞𝐯𝐞𝐫𝐬𝐚𝐥, 𝐁𝐢𝐝𝐞𝐧 𝐑𝐞𝐬𝐮𝐫𝐫𝐞𝐜𝐭𝐬 𝐓𝐫𝐮𝐦𝐩 𝐁𝐨𝐫𝐝𝐞𝐫 𝐏𝐨𝐥𝐢𝐜𝐲 𝐀𝐡𝐞𝐚𝐝 𝐎𝐟 𝐓𝐢𝐭𝐥𝐞 𝟒𝟐 𝐑𝐞𝐩𝐞𝐚𝐥
https://www.dailywire.com/news/in-major-reversal-biden-resurrects-trump-border-policy-ahead-of-title-42-repeal
𝐉𝐮𝐫𝐲 𝐟𝐢𝐧𝐝𝐬 𝐓𝐫𝐮𝐦𝐩 𝐥𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐟𝐨𝐫 𝐒𝐞𝐱𝐮𝐚𝐥 𝐀𝐛𝐮𝐬𝐞 𝐚𝐧𝐝 𝐃𝐞𝐟𝐚𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 (𝐛𝐮𝐭 𝐧𝐨𝐭 𝐫𝐚𝐩𝐞) 𝐨𝐟 𝐄. 𝐉𝐞𝐚𝐧 𝐂𝐚𝐫𝐫𝐨𝐥𝐥, 𝐚𝐧𝐝 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐛𝐞 𝐚𝐰𝐚𝐫𝐝𝐞𝐝 𝐨𝐯𝐞𝐫 $𝟐 𝐦𝐢𝐥𝐥𝐢𝐨𝐧. https://t.me/LauraAbolichannel/38207
𝐂𝐍𝐍 𝐓𝐨𝐰𝐧 𝐇𝐚𝐥𝐥: 𝐃𝐨𝐧𝐚𝐥𝐝 𝐓𝐫𝐮𝐦𝐩 𝐩𝐮𝐥𝐥𝐬 𝐨𝐮𝐭 𝐬𝐜𝐫𝐞𝐞𝐧𝐬𝐡𝐨𝐭𝐬 𝐨𝐟 𝐡𝐢𝐬 𝐭𝐰𝐞𝐞𝐭𝐬 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐉𝐚𝐧𝐮𝐚𝐫𝐲 𝟔𝐭𝐡 𝐚𝐧𝐝 𝐟𝐚𝐜𝐭 𝐜𝐡𝐞𝐜𝐤𝐬 𝐂𝐍𝐍'𝐬 𝐊𝐚𝐢𝐭𝐥𝐚𝐧 𝐂𝐨𝐥𝐥𝐢𝐧𝐬 𝐢𝐧 𝐫𝐞𝐚𝐥 𝐭𝐢𝐦𝐞, 𝐥𝐞𝐚𝐯𝐢𝐧𝐠 𝐡𝐞𝐫 𝐬𝐩𝐞𝐞𝐜𝐡𝐥𝐞𝐬𝐬 https://t.me/chiefnerd/7457
𝐂𝐍𝐍 𝐂𝐫𝐨𝐰𝐝 𝐂𝐡𝐞𝐞𝐫𝐬 𝐚𝐬 𝐓𝐫𝐮𝐦𝐩 𝐕𝐨𝐰𝐬 𝐭𝐨 𝐏𝐚𝐫𝐝𝐨𝐧 𝐌𝐚𝐧𝐲 𝐏𝐞𝐨𝐩𝐥𝐞 𝐀𝐫𝐫𝐞𝐬𝐭𝐞𝐝 𝐨𝐧 𝐉𝐚𝐧𝐮𝐚𝐫𝐲 𝟔 https://t.me/chiefnerd/7458
𝐓𝐮𝐜𝐤𝐞𝐫 𝐂𝐚𝐫𝐥𝐬𝐨𝐧 𝐀𝐧𝐧𝐨𝐮𝐧𝐜𝐞𝐬 𝐍𝐞𝐰 𝐒𝐡𝐨𝐰 𝐟𝐨𝐫 𝐓𝐰𝐢𝐭𝐭𝐞𝐫 https://t.me/LauraAbolichannel/38209
𝐂𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐒𝐭𝐞𝐯𝐞:
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𝐌𝐲 𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐨𝐭 𝐒𝐮𝐩𝐩𝐥𝐲:www.getpreparedwithsteve.com𝐏𝐫𝐨𝐭𝐞𝐜𝐭 𝐘𝐨𝐮𝐫 𝐌𝐨𝐧𝐞𝐲 𝐁𝐮𝐲 𝐏𝐫𝐞𝐜𝐢𝐨𝐮𝐬 𝐌𝐞𝐭𝐚𝐥𝐬 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐓𝐫𝐮𝐭𝐡 𝐓𝐚𝐥𝐤 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐒𝐭𝐞𝐯𝐞: https://www.laaigoldandsilver.info
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