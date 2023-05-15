scabelum.com

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Luis de Miguel entrevistará nuestro amigo Óscar Terol, él es un humorista español que ha desarrollado su carrera profesional como guionista, actor, presentador de televisión y escritor y luego entrevistaremos a Joan Carles López. Experto en geobiología, especialista en radiaciones del hábitat, Técnico en mediciones y descontaminación electromagnética, y actualmente investigando y clasifcando los tóxicos directos en la
vivienda y sus alternativas, así como el testaje personal por diferentes medios de las anomalías producidas por las radiaciones ambientales y tóxicos.