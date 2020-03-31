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PRESENTACION DE CANAL ANIMAL CONCIENCIA
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Bienvenid@👋a mi canal 🎥 Soy Elisabet porras plaza🙋
Yo de 👧Niña quería ser veterinaria 💉 y tener una granja💒
Cuando fui creciendo descubrí que las granjas💒🐖 son 😭cárceles de💒🐖🐾 animales y que algunos veterinarios 💉 están indoctrinados.
Ahora que soy más que 👩mayor, no como animales para que las granjas dejen de existir y Aplico Remedios alternativos🌵
Mi gran pasión son los 🐖🐰🐾Animales y mi trabajo, 💁♀️vendedora de cosmética🧖♀️ aloe vera🌵
Como la venta🛒directa me es🙎♀️aburrida y esta pasa de moda,
Me surgió esta💡idea, unir mi pasión con mi trabajo💝
Los animales🐾🐱🐶🐰🐴🐖🐾 que conviven con los 👧👦 Humanos Tratados como mascotas💝🐾 se hacen más CONSCIENTES, por el mismo hecho de que sus nuevos CONOCIMIENTOS 🔮compartidos 👧🐰 con nuestros sentimientos💚 se unen a una nueva era🔮 de CONCIENCIA UNIVERSAL entre ESPECIES🐱🐶🐰🐴🌵🐾 💑
📣COLABORA COMPRANDO ALGO EN LA TIENDA LAS VENTAS AYUDAN AL PROYECTO ANIMAL CONCIENCIA📣AYUDA ANIMAL. https://www.animalconciencia.tienda/
https://www.animalconciencia.blog/
https://www.regalosoriginalesdeconciencia.com/
https://www.cosmeticaanimalconciencia.com/
NO CREAN NADA DE LO QUE DIGO TODO ES CO
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