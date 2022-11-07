9. Как создать прекрасный мир?

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Как создать прекрасный мир,
Что мы видим в добрых фильмах?
Нравственность – ориентир
Для умом и духом сильных.
Стоп, а это почему
До сих пор не наступило?
Разве это никому
В голову не приходило?
Приходило, и не раз,
Только тех, кто нищ мозгами
Было больше, и сейчас
Они ходят между нами.
Все инстинкты, что у них
Есть в лимбической системе
Составляют лейтмотив
Жизненных «произведений».
В лобных мозговых долях
(Позднеэволюционных)
И в полях, и в подполях
Их мозгов нет связей стройных.
Их уже не изменить,
Не улучшить то, что плохо –
Нужно жить, любить, творить
И не превращаться в лоха
В их глазах, пусть видят, что
Нравственность и дух могучий
Вкупе с разумом есть то,
Что объединяет лучших.
Собирайте у себя
Честных, мудрых и упорных
Ширьте круг друзей, друзья,
И гоните в шею сорных.
Нравственный мир на Земле,
Может, и не создадите,
Мир же в собственной судьбе
Вы порядком укрепите.