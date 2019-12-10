Min Väg ut ur en hemlig ordern - Jan-Ola Gustavsson

Det är få som känner till maktstrukturerna bakom hemliga ordnar och hur de påverkar vårt samhälle sedan urminnes tider och de är ännu färre som själva har erfarenheten av att vara medlem och kan berätta hur det var.



Jan-Ola Gustafsson besitter denna kunskap och kommer under föredraget att dela med sig av denna och berätta sin resa om hur det kom sig att han gick med i en sådan organisation, hans upplevelser och observationer under medlemstiden och vad det var som gjorde att han gick till slut gick ur.



Föredraget arrangerades av Föreningen Cui Bono den 28 januari 2017.