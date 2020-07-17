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VACUNAS 2020 - Charla informativa - UNAPSI / RADD / RIDD
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186 views • July 17, 2020
Charla informativa "VACUNAS 2020"
Facilitan:
Dr. EDUARDO YAHBES - Médico pediatra, emérito de medicina homeopática,
investigador independiente sobre vacunas.
Dra ALEJANDRA CHIAPPANO - médica con formación en medicina antroposófica
Dra. CHINDA BRANDOLINO - médica clínica, legista y forense.
En este encuentro selecto, debido a los disertantes que lo componen y a la temática abordada, el grupo humano que constituye a UNAPSI nos brinda una amplia concientización preventiva acerca de las siguientes temáticas:
-Sistema Vacunatorio 2020
-Contínuum entre salud y enfermedad desde el punto de vista de la pandemia
-Promoción, prevención y utilidad de una vacuna
-Vacunas y sus efectos adversos - Iatrogenia inmunológica
UNAPSI - Unión Argentina de Profesionales de la Salud Integrativa
[email protected]
+549 11 5719 2578
RED DEMOCRACIA DIRECTA - RADD / RIDD
Los interesados en obtener más información o en ingresar a esta Red, pueden consultarnos a través de los siguientes contactos:
[email protected]
www.redargentinadd.blogspot.com
Facebook:
RADD - Red Argentina Democracia Directa
RIDD - Red Internacional Democracia Directa
Red Democracia Directa - Sociocracia
Instagram:
reddd.arg
+549 116304 4769
+549 342 4075676
Facilitan:
Dr. EDUARDO YAHBES - Médico pediatra, emérito de medicina homeopática,
investigador independiente sobre vacunas.
Dra ALEJANDRA CHIAPPANO - médica con formación en medicina antroposófica
Dra. CHINDA BRANDOLINO - médica clínica, legista y forense.
En este encuentro selecto, debido a los disertantes que lo componen y a la temática abordada, el grupo humano que constituye a UNAPSI nos brinda una amplia concientización preventiva acerca de las siguientes temáticas:
-Sistema Vacunatorio 2020
-Contínuum entre salud y enfermedad desde el punto de vista de la pandemia
-Promoción, prevención y utilidad de una vacuna
-Vacunas y sus efectos adversos - Iatrogenia inmunológica
UNAPSI - Unión Argentina de Profesionales de la Salud Integrativa
[email protected]
+549 11 5719 2578
RED DEMOCRACIA DIRECTA - RADD / RIDD
Los interesados en obtener más información o en ingresar a esta Red, pueden consultarnos a través de los siguientes contactos:
[email protected]
www.redargentinadd.blogspot.com
Facebook:
RADD - Red Argentina Democracia Directa
RIDD - Red Internacional Democracia Directa
Red Democracia Directa - Sociocracia
Instagram:
reddd.arg
+549 116304 4769
+549 342 4075676
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