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Josep Pàmies: «Por fin los que se tenían que vacunar ya lo han hecho».
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308 views • December 05, 2021
Josep Pàmies: «Por fin los que se tenían que vacunar ya lo han hecho».
Habla: Josep Pàmies Breu, agricultor y fundador de la «Dolça Revolució de les plantes medicinals» («Dulce Revolución de las plantas medicinales»). Duración: 2 minutos y 35 segundos. Idioma: castellano.
¡Por fin los que se tenían que vacunar ya lo han hecho!
Ahora, los que hemos resistido la presión de los innombrables, hemos de ayudar a los vacunados a superar sus efectos secundarios.
Los que necesiten ayuda, en los grupos de Soberanía y Salud encontrarán el calor y la comprensión de humanos con conciencia:
https://soberaniaysalud.com/inscripcion/
Josep Pàmies.
Muchas gracias por compartir esta información.
Habla: Josep Pàmies Breu, agricultor y fundador de la «Dolça Revolució de les plantes medicinals» («Dulce Revolución de las plantas medicinales»). Duración: 2 minutos y 35 segundos. Idioma: castellano.
¡Por fin los que se tenían que vacunar ya lo han hecho!
Ahora, los que hemos resistido la presión de los innombrables, hemos de ayudar a los vacunados a superar sus efectos secundarios.
Los que necesiten ayuda, en los grupos de Soberanía y Salud encontrarán el calor y la comprensión de humanos con conciencia:
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Josep Pàmies.
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