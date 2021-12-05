Josep Pàmies: «Por fin los que se tenían que vacunar ya lo han hecho».Habla: Josep Pàmies Breu, agricultor y fundador de la «Dolça Revolució de les plantes medicinals» («Dulce Revolución de las plantas medicinales»). Duración: 2 minutos y 35 segundos. Idioma: castellano.¡Por fin los que se tenían que vacunar ya lo han hecho!Ahora, los que hemos resistido la presión de los innombrables, hemos de ayudar a los vacunados a superar sus efectos secundarios.Los que necesiten ayuda, en los grupos de Soberanía y Salud encontrarán el calor y la comprensión de humanos con conciencia:Josep Pàmies.Muchas gracias por compartir esta información.