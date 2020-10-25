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VIH | LETTRE OUVERTE à mon médecin Dr Réjean Thomas, par Bernard Lachance
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PAVÉ DANS LA MARE :
Bernard Lachance dit ce qu'il pense du SIDA, et plus précisément des traitements thérapeutiques qui vont avec.
FAIT :
Chaque année les Canadiens paient plus d'un milliard en pilules VIH, ceci basé sur des résultats de tests de charge virale VIH faits sur 70 000 patients.
FAIT :
La méthode scientifique utilisée pour mesurer cette charge virale VIH est la PCR (Polymerase Chain Reaction) inventée par Kary Mullis.
FAIT :
Pour cette invention révolutionnaire (PCR), Kary Mullis a reçu un Prix Nobel. Mais voici ce que Mullis ( Prix Nobel de Chimie 1993) lui-même, nous dit sur le VIH :
" Il n'est même pas probable, encore moins scientifiquement prouvé, que le VIH cause le SIDA. S'il existe des preuves que le VIH cause le SIDA, il devrait y avoir des documents scientifiques qui, individuellement ou collectivement, démontrent ce fait, au moins avec une probabilité élevée. Il n'y a pas de tels documents." SUNDAY TIME LONDON - 28 nov. 1993
Site de Bernard Lachance
https://www.sidacensure.com
Mon blogue :
margueriterothe.com
Mon Twitter :
@MargueriteRothe
Mes autres chaînes :
https://lbry.tv/$/invite/@MargueriteRothe:8 (invitation)
https://www.bitchute.com/channel/t7d7dQcXI6q9/ (en cours d’aménagement)
Bernard Lachance dit ce qu'il pense du SIDA, et plus précisément des traitements thérapeutiques qui vont avec.
FAIT :
Chaque année les Canadiens paient plus d'un milliard en pilules VIH, ceci basé sur des résultats de tests de charge virale VIH faits sur 70 000 patients.
FAIT :
La méthode scientifique utilisée pour mesurer cette charge virale VIH est la PCR (Polymerase Chain Reaction) inventée par Kary Mullis.
FAIT :
Pour cette invention révolutionnaire (PCR), Kary Mullis a reçu un Prix Nobel. Mais voici ce que Mullis ( Prix Nobel de Chimie 1993) lui-même, nous dit sur le VIH :
" Il n'est même pas probable, encore moins scientifiquement prouvé, que le VIH cause le SIDA. S'il existe des preuves que le VIH cause le SIDA, il devrait y avoir des documents scientifiques qui, individuellement ou collectivement, démontrent ce fait, au moins avec une probabilité élevée. Il n'y a pas de tels documents." SUNDAY TIME LONDON - 28 nov. 1993
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