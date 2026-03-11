Episode 134: Glück – was soll das sein?

Die Erfahrung der Abwesenheit von Glück (Un-Glück) macht es zum Gegenstand einer Sehnsucht, die mit Sinnerfüllung des Lebens assoziiert wird. Vielen gilt Glück als das höchste Gut, um dessentwillen alles Handeln letztlich erfolgt – so sagt zumindest der Brockhaus.





In der Sendung Bannbrecher & Dammbrecher erkunden wir in wöchentlichen Episoden die Ursachen der großen Menschheitskrise, die eine Krise des Bewusstseins ist. Auf der Suche nach Wegen in die Zukunft sind unser Hauptwerkzeug hierbei Erkenntnisse über universelle Prinzipien.

