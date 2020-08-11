SIRIUS, de Steven Greer

É tempo de todos saberem a verdade: não estamos sozinhos no Cosmos e não estamos sozinhos aqui na Terra.



A Terra tem sido visitada por civilizações interestelares avançadas, que conseguem viajar através de outras dimensões mais rapidamente do que a velocidade da luz. Elas utilizam sistemas de propulsão de energia que nos podem conduzir a uma nova era.



Os seres humanos também desenvolveram esses sistemas mas os poderes instituídos suprimem essa informação para nos manterem à mercê das energias fósseis. Já é altura de todos saberem a verdade e este documentário abre-nos a porta.



O QUE VAI VER?



O Dr. Steven Greer, fundador do "Disclosure Movement" e do "Center for the Study of Extraterrestrial Intelligence", trabalhou com o cineasta laureado Amardeep Kaleka e a sua equipa da Neverending Light Productions, para produzir um dos mais significativos filmes do nosso tempo.



Este filme expõe a maior história da humanidade. A Terra tem sido visitada por povos mais avançados que estão apreensivos quanto ao futuro da humanidade.



Uma cabala de interesses militares, industriais e financeiros, tem mantido ocultos por mais de 60 anos estes contatos e o que temos aprendido com eles. Este conluio tem como objetivo suprimir o conhecimento que pode libertar o mundo do jugo do petróleo, gás, carvão e poder nuclear, e substituir a ordem mundial vigente por outra com Nova Energia e verdadeira Liberdade.



ESTRUTURA DO FILME



I) A primeira seção do filme partilha o vasto leque de provas de que os ET existem, desde documentos oficiais do governo, testemunhas de alto nível, e provas auditivas e visuais. O DISCLOSURE e o CSETI têm o maior arquivo de imagens nunca vistas, recolhidas em mais de 20 anos de estudos.



II) De seguida entrevistamos um grupo de brilhantes cientistas que anseiam por expor tecnologias secretas por muito tempo ocultadas. Eles mostram-nos como a energia pode derivar a partir do tecido do espaço à nossa volta, e como é que os cartéis industriais suprimiram essa informação. O que é que Nicola Tesla sabia e porque foi que o FBI apreendeu os seus papéis depois da sua morte? Veículos anti-gravitácionais construídos pelo Homem são utilizados há mais de cinquenta anos, alguns deles tem inclusive, sendo utilizados para perpetuar a mentira da abdução alienígena, de forma a controlar as massas. Agora é o momento para essas tecnologias serem reconhecidas e desenvolvidas para finalidades energéticas pacíficas.



III) Na seção final exploramos o CONTATO: Os 5 princípios do Contato Extraterrestre e como construir uma ponte para um universo trans-dimensional. Iremos igualmente partilhar como é que o comum cidadão pode fazer contato com pessoas de outros mundos. Elas estão à distância de um pensamento.



Precisamos da sua ajuda, pois nenhum grande grupo ou corporação dos 'media' quer ver esta informação divulgada. Por essa razão, precisamos de você.



Todos temos interesse em ver este filme bem-sucedido. Com mais de 7 bilhões de pessoas a queimarem os recursos da Terra, é altura de fazer a mudança.



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