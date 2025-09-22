BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Mike Adams con Jonathan Beall: Cobre, Artesanía y el Regreso a la Tradición
Brighteon Interview Highlight – Español
Brighteon Interview Highlight – EspañolCheckmark Icon
0 follower
Follow
0
Download MP3
Share
Report
17 views • 1 day ago

Jonathan Beall, fundador de Sertodo, habló sobre los productos de cobre de su empresa, destacando su importancia histórica y sus beneficios para la salud. Las ofertas de Sertodo, que incluyen filtros de agua y utensilios de cocina, se elaboran a mano mediante técnicas tradicionales. Beall resaltó las propiedades antibacterianas del cobre y su papel en las culturas antiguas. También señaló el impacto de los aranceles a las importaciones de cobre, que podrían incrementar los precios.

Más allá de los productos en sí, Beal habló sobre la importancia cultural y económica de la artesanía, señalando el declive de la mano de obra calificada en Estados Unidos y el renovado interés en materiales reales y tangibles. La conversación también exploró temas más amplios, como las implicaciones de la inteligencia artificial y la importancia de preservar el conocimiento cultural.


https://www.healthrangerstore.com/collections/sertodo


Para obtener más actualizaciones, visita https://www.brighteon.com/channels/brighteonhighlightsespanol/home

Keywords
culturacobreastesania
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon UniversityBrighteon.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy