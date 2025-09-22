Mike Adams con Jonathan Beall: Cobre, Artesanía y el Regreso a la Tradición

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Jonathan Beall, fundador de Sertodo, habló sobre los productos de cobre de su empresa, destacando su importancia histórica y sus beneficios para la salud. Las ofertas de Sertodo, que incluyen filtros de agua y utensilios de cocina, se elaboran a mano mediante técnicas tradicionales. Beall resaltó las propiedades antibacterianas del cobre y su papel en las culturas antiguas. También señaló el impacto de los aranceles a las importaciones de cobre, que podrían incrementar los precios.
Más allá de los productos en sí, Beal habló sobre la importancia cultural y económica de la artesanía, señalando el declive de la mano de obra calificada en Estados Unidos y el renovado interés en materiales reales y tangibles. La conversación también exploró temas más amplios, como las implicaciones de la inteligencia artificial y la importancia de preservar el conocimiento cultural.
