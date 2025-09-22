Mike Adams con Jonathan Beall: Cobre, Artesanía y el Regreso a la Tradición

Jonathan Beall, fundador de Sertodo, habló sobre los productos de cobre de su empresa, destacando su importancia histórica y sus beneficios para la salud. Las ofertas de Sertodo, que incluyen filtros de agua y utensilios de cocina, se elaboran a mano mediante técnicas tradicionales. Beall resaltó las propiedades antibacterianas del cobre y su papel en las culturas antiguas. También señaló el impacto de los aranceles a las importaciones de cobre, que podrían incrementar los precios.

Más allá de los productos en sí, Beal habló sobre la importancia cultural y económica de la artesanía, señalando el declive de la mano de obra calificada en Estados Unidos y el renovado interés en materiales reales y tangibles. La conversación también exploró temas más amplios, como las implicaciones de la inteligencia artificial y la importancia de preservar el conocimiento cultural.





https://www.healthrangerstore.com/collections/sertodo





Para obtener más actualizaciones, visita https://www.brighteon.com/channels/brighteonhighlightsespanol/home