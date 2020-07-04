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Les Canadiens seraient-ils traités comme des rats de laboratoire pour la Chine?
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21 views • July 04, 2020
On jase, là. Feriez-vous confiance à un vaccin COVID-19 développé par le Parti communiste chinois?
Accepteriez-vous de vous faire un injecter un vaccin COVID-19 approuvé par Santé Canada pour des "essais cliniques" de phase 1 à doses progressives?
Si vous êtes un adulte en santé, il se pourrait que vous fassiez partie des "rats de labos" choisis pour vous faire injecter l'Ad5-nCoV, fraîchement développé derrière des portes closes, en Chine.
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?p=2009#p2009
Dans cette même page, ci-haut, vous trouverez aussi l'information concernant un nouveau nanovaccin qui promet de "mettre quelque chose qui provient de l’influenza aviaire sur notre nanoparticule, on va mettre quelque chose qui provient de la COVID-19". Incroyable... mais vrai!
Petit rappel que l'ACEUM a remplacé l'ALÉNA depuis le 1er juillet 2020 et qu'il se pourrait que Trump soit le gagnant de cette négociation:
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=19&;t=1427
Les éducatrices en services de garde ne veulent plus subir le masque et la visière en tout temps, incluant dans les milieux familiaux:
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=19&;t=1432
Au moment où le Canada fêtait, le 1er juillet 2020, personne n'a fait attention à l'épouvantable suppression (à peu près totale) des droits, à Hong Kong contre quiconque va à l'encontre du régime communiste de Pékin:
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=19&;t=1430
Les détails sur la pandémie de poulet qui pourrait être plus meurtrière que la COVID-19, selon "les scientifiques", allant jusqu'à faire disparaître la moitié de la population mondiale.
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=19&;t=1436
N'oubliez pas non-plus que le coronavirus SARS-CoV-2 aurait muté (on pale de la mutation D614G):
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=19&;t=1437
= = = -- -- -- = = =
Si vous aimeriez m'encourager avec un don, c'est ici:
PayPal: https://www.paypal.me/logixca
DonorBox: https://donorbox.org/claude-gelinas
Par courriel, pour Interac: [email protected]
Ensemble, on éveille les gens à un angle de l'information qui indispose les "grands médias", soyez le changement que vous voulez, en ce monde!
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