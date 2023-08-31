И. Стрелков об Украине, о Кадырове, о России, о Пригожине (2023)

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=rocgdecPOPc Проект "Сила одного", ведущая - Оксана Кравцова.

Фильм 1

В программе у проекта "Сила Одного" в гостях у Оксаны Кравцовой - Игорь Стрелков герой Новороссии и "Русской весны".

00:00 Начало, кто такой герой?

03:00 Кто такой русский человек?

03:17 Мотивация на войне

05:11 О качествах генерала / генерал Шаманов о Рохлине

07:38 Настоящий генерал в 90-х годах

08:06 Бойцы Рамзана Кадырова / генерал Апти Алаудинов

10:50 Вес в политики России Рамзана Кадырова

12:12 Полномасштабный конфликт с западом на Украине / вхождения в конфликт Польши / Смута / отрывки из фильма «Тарас Бульба»

19:06 Россия без православия

19:11 Религиозная принадлежность полководцев и солдат / отрывок из фильма «Адмирал»

22:03 Лучший полководец России за всю историю / отрывок из фильма «Суворов»

23:47 Трагедия России или возрождение ее / Пригожин / Вагнер / Бесогон ТВ / Никита Михалков

26:10 О смуте и голоде / о мигрантах / Никита Михалков Бесогон ТВ о мигрантах во Франции

30:29 Национальная идея / как победить на Украине

33:17 Николай 2 / возрождение России / предсказание, что будет через 100 лет

39:31 Будет ли царь в России / отрывок из фильма «Адмирал»

45:09 Предательство / родственники чиновников за границей

46:48 Самый главный враг в России?

48:05 Национализм или патриотизм / отрывок из фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих»

51:01 Несправедливость / как реагировать

51:26 За что стыдно

51:55 Чего не хватает в жизни

52:07 Возвращение из Боснии

52:37 Честь офицера

52:48 Твердая вера

53:25 Враги

53:41 Честь дороже денег / отрывок из фильма «Адмирал»