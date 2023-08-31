И. Стрелков об Украине, о Кадырове, о России, о Пригожине (2023)

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=rocgdecPOPc Проект "Сила одного", ведущая - Оксана Кравцова.
Фильм 1
В программе у проекта "Сила Одного" в гостях у Оксаны Кравцовой - Игорь Стрелков герой Новороссии и "Русской весны".
00:00 Начало, кто такой герой?
03:00 Кто такой русский человек?
03:17 Мотивация на войне
05:11 О качествах генерала / генерал Шаманов о Рохлине
07:38 Настоящий генерал в 90-х годах
08:06 Бойцы Рамзана Кадырова / генерал Апти Алаудинов
10:50 Вес в политики России Рамзана Кадырова
12:12 Полномасштабный конфликт с западом на Украине / вхождения в конфликт Польши / Смута / отрывки из фильма «Тарас Бульба»
19:06 Россия без православия
19:11 Религиозная принадлежность полководцев и солдат / отрывок из фильма «Адмирал»
22:03 Лучший полководец России за всю историю / отрывок из фильма «Суворов»
23:47 Трагедия России или возрождение ее / Пригожин / Вагнер / Бесогон ТВ / Никита Михалков
26:10 О смуте и голоде / о мигрантах / Никита Михалков Бесогон ТВ о мигрантах во Франции
30:29 Национальная идея / как победить на Украине
33:17 Николай 2 / возрождение России / предсказание, что будет через 100 лет
39:31 Будет ли царь в России / отрывок из фильма «Адмирал»
45:09 Предательство / родственники чиновников за границей
46:48 Самый главный враг в России?
48:05 Национализм или патриотизм / отрывок из фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих»
51:01 Несправедливость / как реагировать
51:26 За что стыдно
51:55 Чего не хватает в жизни
52:07 Возвращение из Боснии
52:37 Честь офицера
52:48 Твердая вера
53:25 Враги
53:41 Честь дороже денег / отрывок из фильма «Адмирал»