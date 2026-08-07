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MAGIC
HERMES
ODONATA-TRACK 11
MAGIC DOESN’T TELL OF THE SECRETS WE DO KNOW
AND ONLY THOSE WHO KNOW OF THEIR BIRTH CREATION RIGHTS
AND LEARN TO SEE AFAR BY LOVING ALL THAT IS
GET TO SHARE OUR LOVE BY SHARING YOURS WITH US
AND IN THE TWO SHALL MELD TO BREAK FREE TO FLY
NOW LISTEN CLOSE DEAR LOVE OUR GIFT TO YOU IS TOLD
WHEN YOU THINK I AM….. YOU ARE ME WE KNOW
ALL A PART OF HIM FROM WHENCE WE ALL WERE BORN
NOW, GET READY, AND ON THE COUNT OF FIVE….TWO…THREE…FOUR
BEND YOUR BODY BOW….GIVE THANKS AND THROW A KISS
TO YOU OF MY RECEIT…..AND I WILL DO THE SAME
WHEN WE BOTH REMEMBER THE SAME SOURCE ALL IS MADE
LEARN THE SECRET TOLD…..THE MAGIC YOU CAN DO
ADD YOUR LOVE WITH MY LOVE……SEE ME AS I YOU
NOW STRETCH YOUR WINGS……..FLOAT
WE ARE MADE TO FLY…..LOVE
LOVE IS MADE TO FILL YOUR SAILS
BETWEEN THE ALL YOU LOVE AS LOVING YOU THEY DO
FLOAT…..LOVE…..LOVE…..ALL
YOU AS ME AND I AS YOU
SECRET GIFTS WE GIVE …..IN LOVE WITH ALL OF YOU
LISTEN LOSE NOW LOVE……SEE ME AS I YOU