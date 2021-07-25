© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Demo: Systematisk Pædofili og Børnehandel Stortrives i Danmark Part 2 'Nanna Fri' [24.07.2021]
Follow
0
Share
Report
20 views • July 25, 2021
Note: Hvordan kan man foregår som et eksempel over for børn, ved at møde op til en Børne-Demo påvirket af øl, cannabis og evt 'stoffer'?
Selv manden der præsenterede talerne virkede klart påvirket... Og en af 'medarrangørene' var klart påvirket af ??? hør det selv den han kommer hen til mig og begynder at ville 'fortælle' mig noget...
Jeg skulle virkelig bide tænderne sammen for ikke at fortælle ham hvad jeg mente om han syge påvirkede opførsel foran børnene...
Man kan også se på flere fgl taler hvordan han i sin brandert vælter rundt og filmer foran mig, ja hans faldt også på røven i sin brandert på et tidspunkt...
Der har ved hver eneste Demo jeg har deltaget i 'personer, også dem der arrangere Demo'en, der bare SKAl drikke øl og Ryge cannabis...
Er de afhænge af det? Er det den 'levemåde' vi skal 'lære' vores' børn? Er det at forgå som et 'eksempel'?
Og jeg kender en hel del af dem personligt... Har blokket en del af dem på FB...
Nanna Fri:
https://www.bitchute.com/search/?query=nanna%20fri&;kind=video
https://www.brighteon.com/new-search?query=nanna%20fri&;page=1&uploaded=all
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&;search_query=nanna+fri
-- Links til verificering neden under --
- Er Politikerne syge sexuelt afsporet? (Ja)
- Er Udenrigsminister Jeppe Kofod Pædofil? [Dokumenteret] (Ja)
- Holder Statsminister Mette Frederiksen og Retssystemet hånden over ham? [Dokumenteret](Ja)
- Er det en gammel 'kultur' i Danmark? (Ja)
- Var Danmark det første land i verdenen der frigav pornoen? (Ja)
- Var Danmark hele verdens mekka for børneporno? (Ja)
- Var Børneporno lovligt i Danmark i 11 år? (Ja)
- Er alle Politikere tavse om disse forhold? (Ja)
- Er Politikerne en del af denne Pædofili & Børnehandel Agenda? (Ja)
- Holder Eliten hånden over hinanden? (Ja)
- Er Retssystemet plumråddent og korrupt? (Ja)
- Hænger tingene sammen - Corona og Pædofil Satanisme? (Ja)
Danmark første land der frigav porno:
https://da.wikipedia.org/wiki/Pornografi
https://duckduckgo.com/?q=danmark+f%C3%B8rste+land+der+frigav+porno&;t=h_&ia=web
Danmark hele verdens mekka for børneporno
https://duckduckgo.com/?q=Danmark+hele+verdens+mekka+for+b%C3%B8rneporno&;t=h_&ia=web
Børneporno lovligt i Danmark i 11 år
https://duckduckgo.com/?q=b%C3%B8rneporno+lovligt+i+Danmark+i+11+%C3%A5r+...&;t=h_&ia=web
k10.dk børnesager: https://tinyurl.com/ecaezx3y
k10.dk tvang fjernelse: https://tinyurl.com/hbkj9brh
Frihed eller Fascisme? [Pædofili] Demo Copenhagen, Denmark 02.12.2020
https://www.bitchute.com/video/zQEiFTBv5mQ2/
Per Rye Dannerfjord - Krøyers Have Svendborg [17.07.2021]
https://www.bitchute.com/video/rxSalU0A5M1p/
Udenrigsminister Jeppe Kofod er en pædofil... Dokumenteret [13.02.2021]
Statsminister Mette Frederiksen og Retssystemet holder hånden over ham.
https://www.bitchute.com/video/XhhQ9yttrhjz/
Nanna Fri - Forbryder eller Frihedskæmper? [16.03.2021]
Nanna dømt for at sige nogle 'ord'...
https://www.bitchute.com/video/mdMjOMZcvtcM/
Lidt om Per Brændgaard's sexuelle 'orientering' og 'holdning' til Pædofili....!
Men in Black, Denmark Demonstration Copenhagen 'Constitution Day' [05.06.2021]
https://www.bitchute.com/video/t8dn4gs5VZlf/
3. jan. 2019 Et nyt syn på pædofili | PerBraendgaard.dk - Per Brændgaard
https://perbraendgaard.dk/2019/01/03/et-nyt-syn-paa-paedofili/
8. mar. 2020 Tre bud på mere relevant debat om pædofili - Per Brændgaard
https://perbraendgaard.dk/2020/03/08/tre-bud-paa-mere-relevant-debat-om-paedofili/
https://www.bt.dk/krimi/tidligere-voldtaegtsanklaget-kvinder-har-faaet-et-supervaaben
https://perbraendgaard.dk/krammesex/
https://ekstrabladet.dk/krimi/krammeterapeut-doemt-for-voldtaegt-nu-lukker-han-ned/7497553
https://www.bt.dk/krimi/voldtaegts-anklaget-krammeterapeut-om-sexpsykoser-det-slaar-klik
https://perbraendgaard.dk/2021/03/06/de-to-store-hemmeligheder-om-sex/
Og der er mere endnu...
OBS! Ny dokumentar/sandhedsbevis af Thomas Soltau:
CO[VAN]VID-19 Hvorfor skal alle 'vaccineres'? [15.07.2021]
https://www.bitchute.com/video/hIgQSx2k79em/
Professor William Lutz C-SPAN Interview: What is Doublespeak (NPM- and NewSpeak) [1989]
https://www.bitchute.com/video/XS36lrC51Vkz/
Time to Wake Up, There’s Something Going On! (Reloaded) [07.07.2021]
https://www.bitchute.com/video/Uux7MwFJRnRd/
Chuck Middleton: The Devil is in the 'Details' (Reloaded) [10.07.2021]
https://www.bitchute.com/video/2UeqGTKtc1vQ/
The Sequel to the Fall of the Cabal Part 15 [12.07.2021]
https://www.bitchute.com/video/Bqve6pMU2NAq/
KJ Ozborne: Systemic Satanism & The World + America are in 'Wonderland'[12.07.2021]
https://www.bitchute.com/video/TnK13tWB0J2x/
Arrangør og location:
Demo 'For Vores Børn' Lørdag d 24.07.2021
Pædofili og Børnehandel Stortrives i Danmark
Stockholmsgade/Østre Anlæg København
https://fb.me/e/EQSFvT4b
https://www.facebook.com/For-B%C3%B8rnenes-Fremtid-107371498225489
https://www.facebook.com/events/2249140968551634
https://fb.watch/6Wmwes7UBr/
Selv manden der præsenterede talerne virkede klart påvirket... Og en af 'medarrangørene' var klart påvirket af ??? hør det selv den han kommer hen til mig og begynder at ville 'fortælle' mig noget...
Jeg skulle virkelig bide tænderne sammen for ikke at fortælle ham hvad jeg mente om han syge påvirkede opførsel foran børnene...
Man kan også se på flere fgl taler hvordan han i sin brandert vælter rundt og filmer foran mig, ja hans faldt også på røven i sin brandert på et tidspunkt...
Der har ved hver eneste Demo jeg har deltaget i 'personer, også dem der arrangere Demo'en, der bare SKAl drikke øl og Ryge cannabis...
Er de afhænge af det? Er det den 'levemåde' vi skal 'lære' vores' børn? Er det at forgå som et 'eksempel'?
Og jeg kender en hel del af dem personligt... Har blokket en del af dem på FB...
Nanna Fri:
https://www.bitchute.com/search/?query=nanna%20fri&;kind=video
https://www.brighteon.com/new-search?query=nanna%20fri&;page=1&uploaded=all
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&;search_query=nanna+fri
-- Links til verificering neden under --
- Er Politikerne syge sexuelt afsporet? (Ja)
- Er Udenrigsminister Jeppe Kofod Pædofil? [Dokumenteret] (Ja)
- Holder Statsminister Mette Frederiksen og Retssystemet hånden over ham? [Dokumenteret](Ja)
- Er det en gammel 'kultur' i Danmark? (Ja)
- Var Danmark det første land i verdenen der frigav pornoen? (Ja)
- Var Danmark hele verdens mekka for børneporno? (Ja)
- Var Børneporno lovligt i Danmark i 11 år? (Ja)
- Er alle Politikere tavse om disse forhold? (Ja)
- Er Politikerne en del af denne Pædofili & Børnehandel Agenda? (Ja)
- Holder Eliten hånden over hinanden? (Ja)
- Er Retssystemet plumråddent og korrupt? (Ja)
- Hænger tingene sammen - Corona og Pædofil Satanisme? (Ja)
Danmark første land der frigav porno:
https://da.wikipedia.org/wiki/Pornografi
https://duckduckgo.com/?q=danmark+f%C3%B8rste+land+der+frigav+porno&;t=h_&ia=web
Danmark hele verdens mekka for børneporno
https://duckduckgo.com/?q=Danmark+hele+verdens+mekka+for+b%C3%B8rneporno&;t=h_&ia=web
Børneporno lovligt i Danmark i 11 år
https://duckduckgo.com/?q=b%C3%B8rneporno+lovligt+i+Danmark+i+11+%C3%A5r+...&;t=h_&ia=web
k10.dk børnesager: https://tinyurl.com/ecaezx3y
k10.dk tvang fjernelse: https://tinyurl.com/hbkj9brh
Frihed eller Fascisme? [Pædofili] Demo Copenhagen, Denmark 02.12.2020
https://www.bitchute.com/video/zQEiFTBv5mQ2/
Per Rye Dannerfjord - Krøyers Have Svendborg [17.07.2021]
https://www.bitchute.com/video/rxSalU0A5M1p/
Udenrigsminister Jeppe Kofod er en pædofil... Dokumenteret [13.02.2021]
Statsminister Mette Frederiksen og Retssystemet holder hånden over ham.
https://www.bitchute.com/video/XhhQ9yttrhjz/
Nanna Fri - Forbryder eller Frihedskæmper? [16.03.2021]
Nanna dømt for at sige nogle 'ord'...
https://www.bitchute.com/video/mdMjOMZcvtcM/
Lidt om Per Brændgaard's sexuelle 'orientering' og 'holdning' til Pædofili....!
Men in Black, Denmark Demonstration Copenhagen 'Constitution Day' [05.06.2021]
https://www.bitchute.com/video/t8dn4gs5VZlf/
3. jan. 2019 Et nyt syn på pædofili | PerBraendgaard.dk - Per Brændgaard
https://perbraendgaard.dk/2019/01/03/et-nyt-syn-paa-paedofili/
8. mar. 2020 Tre bud på mere relevant debat om pædofili - Per Brændgaard
https://perbraendgaard.dk/2020/03/08/tre-bud-paa-mere-relevant-debat-om-paedofili/
https://www.bt.dk/krimi/tidligere-voldtaegtsanklaget-kvinder-har-faaet-et-supervaaben
https://perbraendgaard.dk/krammesex/
https://ekstrabladet.dk/krimi/krammeterapeut-doemt-for-voldtaegt-nu-lukker-han-ned/7497553
https://www.bt.dk/krimi/voldtaegts-anklaget-krammeterapeut-om-sexpsykoser-det-slaar-klik
https://perbraendgaard.dk/2021/03/06/de-to-store-hemmeligheder-om-sex/
Og der er mere endnu...
OBS! Ny dokumentar/sandhedsbevis af Thomas Soltau:
CO[VAN]VID-19 Hvorfor skal alle 'vaccineres'? [15.07.2021]
https://www.bitchute.com/video/hIgQSx2k79em/
Professor William Lutz C-SPAN Interview: What is Doublespeak (NPM- and NewSpeak) [1989]
https://www.bitchute.com/video/XS36lrC51Vkz/
Time to Wake Up, There’s Something Going On! (Reloaded) [07.07.2021]
https://www.bitchute.com/video/Uux7MwFJRnRd/
Chuck Middleton: The Devil is in the 'Details' (Reloaded) [10.07.2021]
https://www.bitchute.com/video/2UeqGTKtc1vQ/
The Sequel to the Fall of the Cabal Part 15 [12.07.2021]
https://www.bitchute.com/video/Bqve6pMU2NAq/
KJ Ozborne: Systemic Satanism & The World + America are in 'Wonderland'[12.07.2021]
https://www.bitchute.com/video/TnK13tWB0J2x/
Arrangør og location:
Demo 'For Vores Børn' Lørdag d 24.07.2021
Pædofili og Børnehandel Stortrives i Danmark
Stockholmsgade/Østre Anlæg København
https://fb.me/e/EQSFvT4b
https://www.facebook.com/For-B%C3%B8rnenes-Fremtid-107371498225489
https://www.facebook.com/events/2249140968551634
https://fb.watch/6Wmwes7UBr/
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.