Hay regímenes dictatoriales con más libertad

Estás pensando en huir de la ciudad e irte a vivir de forma autosuficiente en una finca en el campo? criar animales para autoconsumo? si es así no lo hagas en España. Te lo cuenta Feli, extremeño que lleva toda una vida trabajando en el sector primario como ganadero. Pocos aguantan como él consumidos por multas, impuestos, leyes absurdas y abrumadora burocracia.

Extracto de un video del canal de Youtube de “Feli Martín Crespo” https://www.youtube.com/watch?v=rXRjYyWKxEE&t=186s

Es la diabólica Agenda 2030 que quiere acabar con la libertad individual. Y evidentemente lo primero es acabar con la soberanía alimentaria. El objetivo es destrozar el sector primario y la vida rural. La España vaciada es un fenómeno provocado y deseado por los títeres que nos gobiernan. Nos quiere confinados en ciudades de 15 minutos y controlados al 100% por tecnología y IA (Inteligencia Artificial)