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KILL ZONE TACTICS TO GET HOME [ PROTECT YOUR FAMILY WHILE IN YOUR CAR! "PRACTICAL TACTICAL" WITH MIKE KERR & JAMIE WALDEN. INTENSE! - Hear The Watchmen Journey 29K subscribers ]
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300 views • October 03, 2020
THE NUMBER ONE THING YOU ARE GOING TO HEAR IS THAT RIOTERS AND THOSE THAT ARE BLOCKING ROADS AND FREEWAYS ARE NOT THERE TO DEBATE OR EDUCATE YOU IN COMMUNISM OR MARXISM - THEY ARE THERE TO KILL YOU.
YOUR CAR IS A WEAPON
DON'T ROLL THE WINDOWS DOWN
SPACE AND DISTANCE - RUN THEM OVER AND DRAG THEM IF THEY ATTACK YOUR VEHICLE OR REACH INTO IT.
IF THEY CROSS INTO YOUR VEHICLE INTERIOR - KILL THEM. SURE, IF YOU HAVE THE SKILLS, BREAK THEIR ARMS AND GO FOR THEIR EYES AND NECK
KEEP BEAR SPRAY, PEPPER SPRAY, MARINE STYLE SMOKE GENERATORS, TOMAHAWKS, AR-15 AND SEMI-AUTO PISTOL.
NUMBER ONE GOAL - GET OUT OF THE KILL ZONE AND STAY WITH YOUR VEHICLE. HIGHER RIDE VEHICLE THE BETTER
JAMIE WALDEN, USMC, LAW ENFORCEMENT AND FIRST-RESPONDER, SHOWS YOU HOW TO DEFEND YOUR FAMILY FROM THE ONSLAUGHT OF VIOLENT FLASH MOBS BREAKING OUT IN AMERICAN CITIES. JAMIE TEACHES YOU, ON A VERY PRACTICAL AND AFFORDABLE BASIS, HOW TO BE PREPARED. ***THIS VIDEO IS COMMERCIAL FREE AS BEST WE CAN***
[JAMIE WALDEN, USMC, LAW ENFORCEMENT AND FIRST RESPONDER, SHOWS YOU HOW TO DEFEND YOUR FAMILY FROM THE ONSLAUGHT OF VIOLENT FLASH MOBS BREAKING OUT IN AMERICAN CITIES. JAMIE TEACHES YOU, ON A VERY PRACTICAL AND AFFORDABLE BASIS, HOW TO BE PREPARED. ]
YOUR CAR IS A WEAPON
DON'T ROLL THE WINDOWS DOWN
SPACE AND DISTANCE - RUN THEM OVER AND DRAG THEM IF THEY ATTACK YOUR VEHICLE OR REACH INTO IT.
IF THEY CROSS INTO YOUR VEHICLE INTERIOR - KILL THEM. SURE, IF YOU HAVE THE SKILLS, BREAK THEIR ARMS AND GO FOR THEIR EYES AND NECK
KEEP BEAR SPRAY, PEPPER SPRAY, MARINE STYLE SMOKE GENERATORS, TOMAHAWKS, AR-15 AND SEMI-AUTO PISTOL.
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