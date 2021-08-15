Runny, moan, prepared 3 dishes. Нарвала сныти и приготовила 3 блюда.

Сныть богата витаминами, ОЧИЩАЕТ КРОВЬ И УКРЕПЛЯЕТ СОСУДЫ. Нарвала сныти и приготовила 3 блюда. Вот что у меня получилось: салат, блины, домашняя лапша зеленая.

Все продукты берутся на глазок, как в видео: для салата произвольно беру, что есть в доме, огурец + укроп + сныть + растительное масло.

А домашняя лапша на 200 г муки беру 100 мл. кипятка и 2 ст.ложки растительного масла , + сныть, сколь есть, это тесто без яиц - на кипятке.