© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
DREAMING OF YOU
HERMES AND RAPHAEL
SOLAS/TRACK 3
HOW I LOVE YOU IS THE ONLY WAY TO SAY
JUST HOW I FEEL WHENEVER YOU’RE WITH ME
AND I AM SURE THERE’S NO ONE ELSE LIKE YOU
SO LET’S ELOPE AND LOVE OUR LIVES AWAY
DREAMING, DREAMING, DREAMING OF YOU
DREAMING, DREAMING, TRUE LOVE…..OOOOOO
DREAMING, DREAMING, DREAMING OF YOU
DREAMING, DREAMING, TRUE LOVE….OOOOOO
AND BECAUSE MY HEART IS MADE TO LOVE YOU
NOW AND FOREVER MORE
SO WON’T YOU DANCE AND LET ME WATCH YOU
OH MY HEART EXPLODES
MY DREAM IS YOU AND IF YOU DREAM OF ME
THEN FLY TO ME, MY HEART WILL FLY TO YOU
SO LET’S ELOPE, TOGETHER WE WILL FLY
WHEN I’M WITH YOU MY HEART DOES FLUTTERBY
CHORUS
SO KIND OF YOU TO LET ME LOVE YOU
SO KIND TO ME MY KISSES SWEET
AND WHEN YOU TOUCH ME MY HEART SURRENDERS
TO SWAY AND SWING AND SING TOGETHER
MORE….DON’T STOP…..MY HEART SURRENDERS
LET’S DANCE AND SWAY AND SWING TOGETHER
I SHALL REMEMBER JUST HOW I FEEL
MY HEART DOES REEL…… AND EXPLODE
CHORUS
LAST VERSE REPEAT OUT