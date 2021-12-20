© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
20.12.2021. А где-то еще есть хуже, чем в Германии (Выпуск № 231 часть II (2)).
Follow
1
Share
Report
6668 views • December 16, 2021
Все наши материалы на сайте http://vera77.com
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал https://bastyon.com/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:01 ШТРАФ ЗА ОБРАЩЕНИЕ ПРОТИВ QR-КОДОВ. https://www.youtube.com/watch?v=Qvu1wc-Zf_Q.
05:40 Письмо слушателя. Доброго дня! Важная, срочная информация!
- как в больнице никто никому не нужен.
09:44 Письмо слушателя. ПОЧЕМУ НА ПЛАТЕНАПИСАНО КОВИД.
12:21 Письмо слушателя. Происшествие в монастыре.
16:20 Пророчества Что будет написано на печати антихриста? Когда и как наступит крах мира и рассвет России. https://www.youtube.com/watch?v=MbbFAjj55-w.
24:19 Смерчи уничтожали города, массовые смерти. Катастрофа в США. https://www.youtube.com/watch?v=Ai1C_2ETTzQ.
26:35 Новое оружие испытано в Кентукки. Все что нужно знать про Oмикрон. https://www.youtube.com/watch?v=fF8p4rl6gfE.
33:03 А вот и зверь из Откровения Иоанна Богослова. https://whoiskto2.livejournal.com/913695.html?utm_source=3userpos. https://t.me/bigshocktheory/16251.
33:47 Чистая правда! Сильная речь о войне на Донбассе и характере украинцев от митрополита Арсения. https://www.youtube.com/watch?v=mGwSzoremZ8.
49:17 Репетиция апокалипсиса. https://www.youtube.com/watch?v=wbUlAF_sTRM.
55:50 Вакцинация против COVID | более 600 тысяч граждан не пришли на вторую дозу прививки. https://www.youtube.com/watch?v=GhjzHWSuvWs.
58:33 ОТЦЫ-АФОНИТЫ: КРЕСТНЫЕ ХОДЫ СПАСУТ РОССИЮ... Окажем святое послушание Пречистой Божией Матери! (ВИДЕО). https://3rm.info/main/87505-otcy-afonity-krestnye-hoda-spasut-rossiju-okazhem-svjatoe-poslushanie-prechistoj-bozhiej-materi-video.html.
01:02:24 Поют в аэропорту. Вера вечна, вера славна, наша вера Православна.25 ноя 21г. https://www.youtube.com/watch?v=FsPb3XCp_SI.
Сегодня мы узнаем о гонениях противников QR-кодов, напомним, что в больницы нельзя попадать. Узнаем, что конкретно будет на печати Антихриста, данные с начала двадцатого века. Послушаем проповедь митрополита Онуфрия, увидим в действии климатическое оружие. Напомним, что сейчас пред апокалиптические события. Также поговорим о пользе крестных ходов.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал https://bastyon.com/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:01 ШТРАФ ЗА ОБРАЩЕНИЕ ПРОТИВ QR-КОДОВ. https://www.youtube.com/watch?v=Qvu1wc-Zf_Q.
05:40 Письмо слушателя. Доброго дня! Важная, срочная информация!
- как в больнице никто никому не нужен.
09:44 Письмо слушателя. ПОЧЕМУ НА ПЛАТЕНАПИСАНО КОВИД.
12:21 Письмо слушателя. Происшествие в монастыре.
16:20 Пророчества Что будет написано на печати антихриста? Когда и как наступит крах мира и рассвет России. https://www.youtube.com/watch?v=MbbFAjj55-w.
24:19 Смерчи уничтожали города, массовые смерти. Катастрофа в США. https://www.youtube.com/watch?v=Ai1C_2ETTzQ.
26:35 Новое оружие испытано в Кентукки. Все что нужно знать про Oмикрон. https://www.youtube.com/watch?v=fF8p4rl6gfE.
33:03 А вот и зверь из Откровения Иоанна Богослова. https://whoiskto2.livejournal.com/913695.html?utm_source=3userpos. https://t.me/bigshocktheory/16251.
33:47 Чистая правда! Сильная речь о войне на Донбассе и характере украинцев от митрополита Арсения. https://www.youtube.com/watch?v=mGwSzoremZ8.
49:17 Репетиция апокалипсиса. https://www.youtube.com/watch?v=wbUlAF_sTRM.
55:50 Вакцинация против COVID | более 600 тысяч граждан не пришли на вторую дозу прививки. https://www.youtube.com/watch?v=GhjzHWSuvWs.
58:33 ОТЦЫ-АФОНИТЫ: КРЕСТНЫЕ ХОДЫ СПАСУТ РОССИЮ... Окажем святое послушание Пречистой Божией Матери! (ВИДЕО). https://3rm.info/main/87505-otcy-afonity-krestnye-hoda-spasut-rossiju-okazhem-svjatoe-poslushanie-prechistoj-bozhiej-materi-video.html.
01:02:24 Поют в аэропорту. Вера вечна, вера славна, наша вера Православна.25 ноя 21г. https://www.youtube.com/watch?v=FsPb3XCp_SI.
Сегодня мы узнаем о гонениях противников QR-кодов, напомним, что в больницы нельзя попадать. Узнаем, что конкретно будет на печати Антихриста, данные с начала двадцатого века. Послушаем проповедь митрополита Онуфрия, увидим в действии климатическое оружие. Напомним, что сейчас пред апокалиптические события. Также поговорим о пользе крестных ходов.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.