Andreas Sidkvist bemöter grov smutskastning

Andres Sidkvist, ordförande i partiet MoD (https://partietmod.se/) utsattes för en smutskastningskampanj av Tidningen Syre när han valdes in i styrelsen för Miljömagasinet. Han attackerades för sitt engagemang för människors frihet och för att han värnar yttrandefriheten. I denna intervju bemöter han påhoppen. Vad tycker du? Gilla, dela och kommentera! FrihetsNytt står för yttrandefrihet. Hos oss får alla åsikter komma till tals, även de obekväma.









https://youtu.be/ooKyYEvIhYk





