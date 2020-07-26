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L'INSPQ diminue de 94% le nombre de cas actifs de la COVID-19 , au Québec
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1 view • July 26, 2020
Vers la fin de la semaine dernière, l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) a révisé de façon importante ses données concernant l’ampleur de la COVID-19 au Québec. Or, ces changements importants sont passés relativement inaperçus.
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=19&;t=1525
L'INSPQ a-t-elle fait exprès d'attendre le départ pour leurs vacances des députés de l'Assemblée nationale? La question se pose mais ça ne nous empêche pas de plonger dans les fins détails des "nouvelles" statistiques publiées, ici:
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/donnees
Pendant ce temps, à Ottawa, les députés libéraux et bloquistes ont voté en faveur de la censure des documents relatifs à la gestion de la pandémie de coronavirus par l’Agence de santé publique du Canada.
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=19&;t=1522
Zéro transparence pour la plus grande crise sanitaire de l'histoire moderne. Les Bloquistes ont raté une occasion de travailler pour les Québécois plutôt que pour Justin Trudeau.
Twitter vient de dévoiler ses résultats du deuxième trimestre 2020 et chiffres à l'appui, ce réseau social s'en est pris de manière démesurée contre tout ce qui conteste le narratif officiel de l'OMS concernant le COVID-19 et QAnon.
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=19&;t=1527
Comme quoi la liberté d'expression a une géométrie de plus en plus politisée, aussi bien dans Twitter que dans d'autres plateformes sous les ordres du club sélect des "big tech" de la Silicon Valley. Quand le monde libre commence à censurer de manière aussi agressive que l'actuel régime communiste chinois de Xi Jinping, à Pékin, on a raison de s'inquiéter.
Terrible nouvelle où un enfant saoudien âgé d'un an et demi est décédé des suites d'un prélèvement de coronavirus dans sa cavité nasale.
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=19&;t=1530
Le ministre de la Santé du Royaume, Tawfiq bin Fawzan al-Rabiah, a ordonné une enquête sur l'incident et a appelé le père de l'enfant pour lui présenter ses condoléances et s'est engagé à suivre personnellement l'affaire.
À l'évidence, l'écouvillonnage du fond de la cavité nasale, au-dessus du nasopharynx, près de l'artère sphénopalatiale et appuyé sur la paroi osseuse POREUSE présente un danger, à tout le monde dans le cas de cet enfant qui a perdu la vie suite à l'acte d'insertion de l'écouvillon qui s'est cassé, dans son nez.
Kristal Pitter, une infirmière praticienne de l'Ontario, fait actuellement l'objet d'une enquête après avoir fait des déclarations sceptiques sur les vaccins sur Facebook et remis en question le décompte officiel des décès du coronavirus.
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=19&;t=1526
Je vous ai aussi parlé d'une pathologiste, la Dr Amy Rapkiewicz, présidente du département de pathologie du NYU Langone Medical Center qui a trouvé des caillots sanguins dans «presque tous les organes» lors d’autopsies sur des patients atteints de COVID-19.
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=19&;t=1523
J'ai aussi fait le point sur ma recherche qui se poursuit en regard des écouvillons, de la BHE et aussi, des informations scientifiques liées au lien "nez-cerveau".
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?p=2142#p2142
Et à propos des peptides qui ont passé directement du nez au cerveau, court-circuitant la barrière hémato-encéphalique, c'est ici:
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?p=2167#p2167
Alors ça ramène la question des contaminations qu'il y a eu avec les écouvillons et s'il y en a encore et à quel point ces contaminations, si elles ne sont pas identifiées et stoppées avant usage chez les humains, pourraient avoir divers effets.
On se rappelle de la contamination à Shawinigan:
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=19&;t=1501
Pour la proverbiale pièce de résistance, à savoir le dernier sujet traité, j'ai parlé de l'Aspergillus Latus, un champignon hybride est impliqué dans une infection pulmonaire sévère.
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=19&;t=1531
Les échantillons étudiés pour comprendre le lien entre l'Aspergillus Latus et le COVID-19 provenaient, entre-autre, du Canada.
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Par courriel, pour Interac: [email protected]
Pour Interac, posez-moi une question facile, comme "ton prénom" et la réponse "Claude" ou quelque chose qui vous inspire!
Ensemble, on éveille les gens à un angle de l'information qui contribue à ouvrir nos horizons pour mieux comprendre cette réalité dont nous sommes, en partie, les créateurs alors soyez, vous aussi, le changement que vous voulez, en ce monde!
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=19&;t=1525
L'INSPQ a-t-elle fait exprès d'attendre le départ pour leurs vacances des députés de l'Assemblée nationale? La question se pose mais ça ne nous empêche pas de plonger dans les fins détails des "nouvelles" statistiques publiées, ici:
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/donnees
Pendant ce temps, à Ottawa, les députés libéraux et bloquistes ont voté en faveur de la censure des documents relatifs à la gestion de la pandémie de coronavirus par l’Agence de santé publique du Canada.
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Zéro transparence pour la plus grande crise sanitaire de l'histoire moderne. Les Bloquistes ont raté une occasion de travailler pour les Québécois plutôt que pour Justin Trudeau.
Twitter vient de dévoiler ses résultats du deuxième trimestre 2020 et chiffres à l'appui, ce réseau social s'en est pris de manière démesurée contre tout ce qui conteste le narratif officiel de l'OMS concernant le COVID-19 et QAnon.
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Terrible nouvelle où un enfant saoudien âgé d'un an et demi est décédé des suites d'un prélèvement de coronavirus dans sa cavité nasale.
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Le ministre de la Santé du Royaume, Tawfiq bin Fawzan al-Rabiah, a ordonné une enquête sur l'incident et a appelé le père de l'enfant pour lui présenter ses condoléances et s'est engagé à suivre personnellement l'affaire.
À l'évidence, l'écouvillonnage du fond de la cavité nasale, au-dessus du nasopharynx, près de l'artère sphénopalatiale et appuyé sur la paroi osseuse POREUSE présente un danger, à tout le monde dans le cas de cet enfant qui a perdu la vie suite à l'acte d'insertion de l'écouvillon qui s'est cassé, dans son nez.
Kristal Pitter, une infirmière praticienne de l'Ontario, fait actuellement l'objet d'une enquête après avoir fait des déclarations sceptiques sur les vaccins sur Facebook et remis en question le décompte officiel des décès du coronavirus.
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Je vous ai aussi parlé d'une pathologiste, la Dr Amy Rapkiewicz, présidente du département de pathologie du NYU Langone Medical Center qui a trouvé des caillots sanguins dans «presque tous les organes» lors d’autopsies sur des patients atteints de COVID-19.
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J'ai aussi fait le point sur ma recherche qui se poursuit en regard des écouvillons, de la BHE et aussi, des informations scientifiques liées au lien "nez-cerveau".
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Et à propos des peptides qui ont passé directement du nez au cerveau, court-circuitant la barrière hémato-encéphalique, c'est ici:
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Alors ça ramène la question des contaminations qu'il y a eu avec les écouvillons et s'il y en a encore et à quel point ces contaminations, si elles ne sont pas identifiées et stoppées avant usage chez les humains, pourraient avoir divers effets.
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