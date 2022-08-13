Twine als Schreibwerkzeug, Dembelo als Distributionskanal

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Twine (https://twinery.org) ist ein frei lizenziertes Schreibprogramm mit dem Schwerpunkt auf vernetzten Texten, welches sowohl online als auch als native Anwendung genutzt werden kann. Der XML-Export dieses Programms eignet sich vorzüglich, um beispielsweise in die Dembelo-Datenbank eingespielt zu werden. Dembelo (https://www.dembelo.de) ist eine frei lizenzierte Server-Software, mit welcher mobiles Lesen von vernetzten Texten ohne große Einstiegshürden möglich gemacht wird. Neben diesem einen Anwendungsfall kommt Twine aber auch als Schreib-Front-End für lineare Texte in Frage, woran die automatische Aufbereitung in diverse Zielformate sowie die Einspeisung in noch viele weitere Distributionskanäle angeschlossen werden kann.