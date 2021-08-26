Lina Kolsmyr chefsjurist i Västra Götalands region frågas ut om ansvarsfördelning angående experimentella injektioner på bl.a. barn och vuxna i Sverige och Västra Götaland regionen

Läs artikel som är av mycket stort allmänt intresse utifrån det inspelade samtalet i sakfrågan "vaccinerna", som inte är vanliga vaccin.Citerar lösryckta delar ur artikel, citatVarför bryter världens regeringar mot Nürnbergkonventionen?Om allt gått rätt till skulle alla inför covidvaccinationen blivit informerade om alla risker, fått skriva på att de är fullt medvetna om att de i nuläget är försökspersoner och att de ställer upp på detta frivilligt. Så är dock inte fallet. Varför bryter världens regeringar mot medicinsk etik och Nürnbergkonventionen genom att inte se till att alla får all informationen innan de tar sprutan?Något som slagit mig sedan regeringar världen över köpt in miljontals doser av akutgodkända prevaccin och började injicera befolkningen med dem (ja, “prevaccin” eftersom ett riktigt vaccin karaktäriseras av att bära på rester, levande eller avdödade, av det aktuella viruset) är att ingen som jag känner har blivit informerad om att prevaccinen fortfarande är under utveckling, att den kliniska prövningen inte är färdig hos någon av tillverkarna. Varför har inte allmänheten blivit informerad om att de ingår i historiens största medicinska experiment när de tackar ja till ett sådant prevaccin som fortfarande är under klinisk prövning?Till och med på den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA1 står att läsa att vårdgivaren är skyldig att informera patienten om hur det förhåller sig och dela med sig av faktabladen2, 3, 4 från tillverkarna (som också ligger öppna för allmänheten att läsa på FDA).Låt mig ta allt från början och starta i Nürnberg år 1946, där 23 läkare stod åtalade för brott mot medicinsk etik och mänskligheten efter de inhumana experiment man utsatte fångar i koncentrationslägren för under andra världskriget. Efter utdragna förhandlingar och otaliga förhör och vittnesmål dömdes bland annat sju av dessa läkare till döden för sina grymma handlingar. Till följd av de historiska rättegångarna i Nürnberg, och för att förhindra att motsvarande brott skulle kunna ske i framtiden, skapades Nürnbergkonventionen.Första punkten lyder: Individens frivilliga samtycke krävs.Vidare står det (översatt och lite nedkortat):Detta betyder att den inblandade personen ska ha rättslig förmåga att kunna ge sitt samtycke utan intervention av minsta inslag av tvång, bedrägeri, svek, lurendrejeri. Personen ska även ha tillräcklig kunskap och förståelse av alla moment i det aktuella ämnet för att kunna göra ett upplyst beslut.Lägg nu dessa meningar på minnet så förflyttar vi oss åter till år 2021 och de pågående massvaccinationerna mot allvarlig sjukdom i covid-19. De så kallade vaccinen som används är alla akutgodkända för användning ifall inget annat medel går att tillgå för att bota den aktuella sjukdomen (se kriterier för akutgodkännande i referens 6).Detta akutgodkännande av läkemedel sker alltså innan läkemedlet är licensierat och godkänt på riktigt7, och mycket riktigt är inget av de prevaccin som används idag färdiga och har alltså inte blivit godkända än på riktigt. De är fortfarande i varierande faser i sina kliniska prövningar och därmed i pågående utvecklingsfas.8, 9, 10, 11De så kallade vaccinen som används är alla akutgodkända för användning ifall inget annat medel går att tillgå för att bota den aktuella sjukdomenSå vad innebär detta för dig som mottagare? Jo, till att börja med är det ytterst osäkert att injicera ett medel som fortfarande är under utveckling och det går omöjligen att förutspå vad som kan komma att hända på sikt och ingen vet heller vem som riskerar att drabbas av biverkningar. Det mest skrämmande är att de flesta som tar sprutan inte har en aning om att det är ett experimentellt vaccin som ej är licensierat och godkänt (på riktigt). Men om det nu på FDA:s hemsida står klart och tydligt att vårdgivare är skyldiga att informera vårdtagaren vad det är de får insprutat i sina kroppar – varför sker detta inte? Detta har de alltså skyldighet att göra även om patienten redan bokat tid för vaccination och sitter där med uppkavlad ärm.Det är här Nürnbergkonventionen kommer in. För, vilka av alla er som tagit sprutan har blivit informerade om att ni nu deltar i historiens hittills största medicinska experiment? Har ni blivit informerade om vad som kan hända?När det kommer till kritan så har brott begåtts mot mänskligheten genom att inte göra alla medvetna om vad de ställer upp på (frivilligt eller genom att övertalas och tvingas). Igen. Något vi efter andra världskriget aldrig trodde skulle kunna ske i fria moderna demokratier.Slut citat, läs hela artikeln och sprid vidare