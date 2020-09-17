© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
De Grønne Monstre - 2020 (Ny dansk undergrundsdokumentar)
Follow
1
Download MP3
Share
Report
17 views • September 17, 2020
Til alle Danskere "Must See" - udgivet onsdag d 16 sept 2020
Ny dansk dokumentar der belyser sammenhæng mellem Coronakrisen, Agenda21/2030 og Grøn omstilling/Bæredygtig Udvikling.
Download/re-upload - del den på alle måder og alle vegne hurtigst muligt!.
Se mere via www.Greennews.dk der informer dig selv og andre om Agenda21- Den såkaldte Bæredygtige Udvikling med alle dens uhyrligheder for alle der bor i den vestlige verden. (Bøger/video/dokumenter til fri download)
Se desuden:
Tidligere KGB Advarede Vesten om socialistisk take-over:
1. https://www.bitchute.com/video/h2vAEC0MmSb8/
Rosa Koire Afslører sandheden om FN's Agenda21/2030 (Bæredygtig udvkling/Grøn Omstilling/De 17 verdensmål)
2. https://www.bitchute.com/video/YKeWm2etZQwu/
ENDGAME - Filmen fra 2007 der viser præcist, hvordan globalisterne i årtier har arbejdet sig frem til vores nuværende situation:
3. https://www.bitchute.com/video/V0VlQY9V1yFJ/
DOWNLOAD,RE-UPLOAD, DEL OG SPRED DEN TIL ALT OG ALLE!
Kilder:
https://www.bitchute.com/video/ye3Ye7AnN5UY/
https://www.bitchute.com/video/O3BBoYoTETGi/
Ny dansk dokumentar der belyser sammenhæng mellem Coronakrisen, Agenda21/2030 og Grøn omstilling/Bæredygtig Udvikling.
Download/re-upload - del den på alle måder og alle vegne hurtigst muligt!.
Se mere via www.Greennews.dk der informer dig selv og andre om Agenda21- Den såkaldte Bæredygtige Udvikling med alle dens uhyrligheder for alle der bor i den vestlige verden. (Bøger/video/dokumenter til fri download)
Se desuden:
Tidligere KGB Advarede Vesten om socialistisk take-over:
1. https://www.bitchute.com/video/h2vAEC0MmSb8/
Rosa Koire Afslører sandheden om FN's Agenda21/2030 (Bæredygtig udvkling/Grøn Omstilling/De 17 verdensmål)
2. https://www.bitchute.com/video/YKeWm2etZQwu/
ENDGAME - Filmen fra 2007 der viser præcist, hvordan globalisterne i årtier har arbejdet sig frem til vores nuværende situation:
3. https://www.bitchute.com/video/V0VlQY9V1yFJ/
DOWNLOAD,RE-UPLOAD, DEL OG SPRED DEN TIL ALT OG ALLE!
Kilder:
https://www.bitchute.com/video/ye3Ye7AnN5UY/
https://www.bitchute.com/video/O3BBoYoTETGi/
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.