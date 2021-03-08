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08.03.2021. ОСИПОВ НЕ ПРИВИЛСЯ. Жидомасонские Спас и Союз смотреть нельзя! (Выпуск № 192 часть II (2)).
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7416 views • March 05, 2021
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Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:01 СКАЗОЧНАЯ ПОВЕСТЬ О БИЛЛЕ И УНИТАЗЕ. ЗОМБ@НОВОСТИ. https://www.youtube.com/watch?v=wSnIkl7q8Bs&;feature=youtu.be.
10:11 САМЫЕ РАЙСКИЕ МЕСТА НА ЗЕМЛЕ ВИДЕО 4K. https://www.youtube.com/watch?v=uCNWuSbPnt4.
18:41 Письмо слушателя. Новости из Израиля.
19:20 сотрудник CNN после МОДНОЙ прививки ??? https://vk.com/video193972340_456242903.
21:01 В магазинах пятёрочка устанавливают экраны для сканирования покупателей без масок и вакцинированных! https://www.youtube.com/watch?v=HiouCjOhQtw&;feature=youtu.be.
23:10 ТИХОЙ САПОЙ... ВОЗ и Роспотребнадзор создают команды быстрого реагирования. https://3rm.info/main/83941-tihoj-sapoj-voz-i-rospotrebnadzor-sozdajut-komandy-bystrogo-reagirovanija.html.
25:16 Жителям японского города будут приплачивать за вакцинацию. http://protivkart.com/main/17464-zhitelyam%20yaponskogo%20goroda%20budut%20priplachivat%20za%20vakcinaciyu.html.
26:53 Письмо слушателя. Срочно! При вакцинации игла в руке осталась.
27:40 Письмо слушателя. Срочно! КРЕСТНЫЙ ХОД С ИКОНОЙ ЦАРЯ.
30:38 КАК УБРАТЬ МУСОРНЫЙ КОНТИНЕНТ В ТИХОМ ОКЕАНЕ? https://www.youtube.com/watch?v=PYI47WLwf_g.
34:45 ЦЕРКОВЬ В СТЕПИ! ЗАШЛИ И ОЦЕПЕНЕЛИ! https://www.youtube.com/watch?v=L5ZiN8ZfVzY&;feature=youtu.be.
38:17 Прозорово! Монастырь! Баба Маня поёт Богородицу. https://www.youtube.com/watch?v=Hx0O-dy0ThI&;feature=youtu.be.
41:28 Архимандрит Амвросий Юрасов Грехи и их последствия, Эфир 14 12 16 Радио Радонеж. https://www.youtube.com/watch?v=zhQgZ_fFH4c&;feature=youtu.be.
Сегодня мы поговорим о том, куда вкладываются деньги масонами. Узнаем, что за отказ от вакцинации назначают штрафы, а за прививки выдают денежные вознаграждения. Напомним, что самое главное – начать молится. Также послушаем архимандрита Амвросия Юрасова о грех и его последствиях.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:01 СКАЗОЧНАЯ ПОВЕСТЬ О БИЛЛЕ И УНИТАЗЕ. ЗОМБ@НОВОСТИ. https://www.youtube.com/watch?v=wSnIkl7q8Bs&;feature=youtu.be.
10:11 САМЫЕ РАЙСКИЕ МЕСТА НА ЗЕМЛЕ ВИДЕО 4K. https://www.youtube.com/watch?v=uCNWuSbPnt4.
18:41 Письмо слушателя. Новости из Израиля.
19:20 сотрудник CNN после МОДНОЙ прививки ??? https://vk.com/video193972340_456242903.
21:01 В магазинах пятёрочка устанавливают экраны для сканирования покупателей без масок и вакцинированных! https://www.youtube.com/watch?v=HiouCjOhQtw&;feature=youtu.be.
23:10 ТИХОЙ САПОЙ... ВОЗ и Роспотребнадзор создают команды быстрого реагирования. https://3rm.info/main/83941-tihoj-sapoj-voz-i-rospotrebnadzor-sozdajut-komandy-bystrogo-reagirovanija.html.
25:16 Жителям японского города будут приплачивать за вакцинацию. http://protivkart.com/main/17464-zhitelyam%20yaponskogo%20goroda%20budut%20priplachivat%20za%20vakcinaciyu.html.
26:53 Письмо слушателя. Срочно! При вакцинации игла в руке осталась.
27:40 Письмо слушателя. Срочно! КРЕСТНЫЙ ХОД С ИКОНОЙ ЦАРЯ.
30:38 КАК УБРАТЬ МУСОРНЫЙ КОНТИНЕНТ В ТИХОМ ОКЕАНЕ? https://www.youtube.com/watch?v=PYI47WLwf_g.
34:45 ЦЕРКОВЬ В СТЕПИ! ЗАШЛИ И ОЦЕПЕНЕЛИ! https://www.youtube.com/watch?v=L5ZiN8ZfVzY&;feature=youtu.be.
38:17 Прозорово! Монастырь! Баба Маня поёт Богородицу. https://www.youtube.com/watch?v=Hx0O-dy0ThI&;feature=youtu.be.
41:28 Архимандрит Амвросий Юрасов Грехи и их последствия, Эфир 14 12 16 Радио Радонеж. https://www.youtube.com/watch?v=zhQgZ_fFH4c&;feature=youtu.be.
Сегодня мы поговорим о том, куда вкладываются деньги масонами. Узнаем, что за отказ от вакцинации назначают штрафы, а за прививки выдают денежные вознаграждения. Напомним, что самое главное – начать молится. Также послушаем архимандрита Амвросия Юрасова о грех и его последствиях.
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