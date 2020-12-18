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18.12.2020. Новости. Юлия желает стрелять на поражение (Выпуск № 181 часть I (1)).
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6028 views • December 17, 2020
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Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
02:05 ПРИГЛАШАЕМ НА СЪЕЗД!!! 19 ДЕКАБРЯ "ОСТАНОВИМ РАСКОЛ ЦЕРКВИ И ОБЩЕСТВА!!!" blob:https://www.youtube.com/c829b254-a2fc-4506-ae99-0560fce274aa.
02:30 Новая инициатива: разрешить стрелять в человека без маски на поражение. Сумасшедшая или засланная? https://www.youtube.com/watch?v=R7T2I9jyPP0&;feature=youtu.be
12:56 Письмо слушателя. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ДРУЖИНЫ.
14:01 В США расширили способы смертной казни. https://news.mail.ru/society/44340024/?frommail=1.
15:12 Интервью Астрона каналу Ивана Боброва - способы самопомощи в поддержании здоровья. https://www.youtube.com/watch?v=E_XeibWpZFk
55:09 Запись прямого эфира от 01.11.20. Суть происходящего в мире сейчас в контексте истории. https://www.youtube.com/watch?v=KQfQ9NrkbkQ.
Сегодня мы обсудим умер ли Гитлер в 1945 году, поговорим о химтрейлах («небесной радости»), о болезнях, которые они вызывают, о вирусах и бактериях, об их происхождении Так же обсудим радикальные социопатические движения в обществе, которые призывают к убийству себе подобных. Напомним, что 19 декабря 2020 года пройдет второй Собор православных мирян.
Смотрите видео на https://www.brighteon.com/channels/vera77
Так же подписывайтесь на воссозданный Youtube канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
и резервный Youtube канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
02:05 ПРИГЛАШАЕМ НА СЪЕЗД!!! 19 ДЕКАБРЯ "ОСТАНОВИМ РАСКОЛ ЦЕРКВИ И ОБЩЕСТВА!!!" blob:https://www.youtube.com/c829b254-a2fc-4506-ae99-0560fce274aa.
02:30 Новая инициатива: разрешить стрелять в человека без маски на поражение. Сумасшедшая или засланная? https://www.youtube.com/watch?v=R7T2I9jyPP0&;feature=youtu.be
12:56 Письмо слушателя. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ДРУЖИНЫ.
14:01 В США расширили способы смертной казни. https://news.mail.ru/society/44340024/?frommail=1.
15:12 Интервью Астрона каналу Ивана Боброва - способы самопомощи в поддержании здоровья. https://www.youtube.com/watch?v=E_XeibWpZFk
55:09 Запись прямого эфира от 01.11.20. Суть происходящего в мире сейчас в контексте истории. https://www.youtube.com/watch?v=KQfQ9NrkbkQ.
Сегодня мы обсудим умер ли Гитлер в 1945 году, поговорим о химтрейлах («небесной радости»), о болезнях, которые они вызывают, о вирусах и бактериях, об их происхождении Так же обсудим радикальные социопатические движения в обществе, которые призывают к убийству себе подобных. Напомним, что 19 декабря 2020 года пройдет второй Собор православных мирян.
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