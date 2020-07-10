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Silvano Trotta - Toujours Trump !
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2 views • July 10, 2020
Import YT 6 juillet 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=22XA65RfxNM
Chaîne YT Silvano Trotta : https://www.youtube.com/channel/UCgJsFMb8rF_aO1qZgvu_2AQ
Incroyables les attaques contre Donald Trump ! Venant de l'État Profond et de ses sbires, rien d'étonnant. Venant de soi-disants "Lanceurs d'Alerte" soit, ils sont incultes, soit du mauvais côté !
Sources :
https://covidtracking.com/data
https://experience.arcgis.com/experience/96dd742462124fa0b38ddedb9b25e429
https://www.inserm.fr/actualites-et-evenements/actualites/leucemie-aigue-myeloide-et-chimioresistance-espoir
https://www.ilgiornale.it/news/cronache/zangrillo-contro-crisanti-era-parassitologo-1875305.html
https://www.europe1.fr/medias-tele/patrick-cohen-quand-didier-raoult-est-apparu-quelques-warnings-se-sont-allumes-3979541
https://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/coronavirus-le-gouvernement-a-debloque-2-milliards-pour-les-medias-1221356
https://www.valeursactuelles.com/politique/les-collaborateurs-dedouard-philippe-invites-se-rapprocher-de-pole-emploi-121369
https://www.youtube.com/watch?v=nQ4uosAMHNA
https://www.youtube.com/watch?v=Tb3a6ToIJqI
https://www.publicsenat.fr/article/politique/une-mesure-excessive-le-conseil-d-etat-suspend-l-autorisation-prealable-de
Chaîne YT Silvano Trotta : https://www.youtube.com/channel/UCgJsFMb8rF_aO1qZgvu_2AQ
Incroyables les attaques contre Donald Trump ! Venant de l'État Profond et de ses sbires, rien d'étonnant. Venant de soi-disants "Lanceurs d'Alerte" soit, ils sont incultes, soit du mauvais côté !
Sources :
https://covidtracking.com/data
https://experience.arcgis.com/experience/96dd742462124fa0b38ddedb9b25e429
https://www.inserm.fr/actualites-et-evenements/actualites/leucemie-aigue-myeloide-et-chimioresistance-espoir
https://www.ilgiornale.it/news/cronache/zangrillo-contro-crisanti-era-parassitologo-1875305.html
https://www.europe1.fr/medias-tele/patrick-cohen-quand-didier-raoult-est-apparu-quelques-warnings-se-sont-allumes-3979541
https://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/coronavirus-le-gouvernement-a-debloque-2-milliards-pour-les-medias-1221356
https://www.valeursactuelles.com/politique/les-collaborateurs-dedouard-philippe-invites-se-rapprocher-de-pole-emploi-121369
https://www.youtube.com/watch?v=nQ4uosAMHNA
https://www.youtube.com/watch?v=Tb3a6ToIJqI
https://www.publicsenat.fr/article/politique/une-mesure-excessive-le-conseil-d-etat-suspend-l-autorisation-prealable-de
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