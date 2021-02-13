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The Danish Foreign Minister Jeppe Kofod is a pedophile! [Danish][11.02.2021]
Kim Osbøl - Copenhagen Denmark
Kim Osbøl - Copenhagen Denmark
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140 views • February 13, 2021
English below.
Er Politikerne syge sexuelt afsporet?
Er det en gammel 'kultur' i Danmark?
Var Danmark det første land i verdenen der frigav pornoen?
Var Danmark hele verdens mekka for børneporno?
Var Børneporno lovligt i Danmark i 11 år?
Hvorfor er de andre Politikere tavse om dette forhold?
Er de en del af denne Pædofili?
Holder eliten hånden over hinanden?
Hænger tingene sammen?
Den der tier, Samtykker.. Plato

English:
Are Politicians sick sexually derailed?
Is it an old 'culture' in Denmark?
Was Denmark the first country in the world to release porn?
Was Denmark the whole world's mecca for child pornography?
Was child pornography legal in Denmark for 11 years?
Why are the other Politicians losing out on this relationship?
Are they part of this pedophilia?
Do the elite hold hands over each other?
Are things connected?
The one who is silent, Consents ..- Plato

Links for verification:
Til Alle de Løgnagtige Manipulerende Ansvarsfralæggende Djøffere [English + Verification Below]
https://www.bitchute.com/video/XS36lrC51Vkz/

Danmark første land der frigav porno:
https://da.wikipedia.org/wiki/Pornografi
https://duckduckgo.com/?q=danmark+f%C3%B8rste+land+der+frigav+porno&;t=h_&ia=web

Danmark hele verdens mekka for børneporno
https://duckduckgo.com/?q=Danmark+hele+verdens+mekka+for+b%C3%B8rneporno&;t=h_&ia=web

Børneporno lovligt i Danmark i 11 år
https://duckduckgo.com/?q=b%C3%B8rneporno+lovligt+i+Danmark+i+11+%C3%A5r+...&;t=h_&ia=web

Frihed eller Fascisme? [Pædofili] Demo Copenhagen, Denmark 02.12.2020
https://www.bitchute.com/video/zQEiFTBv5mQ2/

https://www.bt.dk/politik/jeppe-kofod-traekker-sig-efter-sex-med-15-aarig
https://jyllands-posten.dk/debat/blogs/gamleblogs/andersvistisen/ECE8678185/jeppe-kofod-moralens-vogter/
https://tv.frihedensstemme.dk/2020/09/19/danske-journalister-hader-islamkritiker-freder-sexgale-socialdemokrater/
https://nyheder.tv2.dk/politik/2020-09-15-mette-frederiksen-freder-jeppe-kofod-efter-sexisme-debat

http://balletmagnifique.blogspot.com/2020/09/jeppe-kofod-brugte-ikke-kondom-15-arig.html?q=Jeppe+Kofod
http://balletmagnifique.blogspot.com/2020/09/en-nat-pa-esbjerg-hjskole-jeppe-kofod.html?q=Jeppe+Kofod
http://balletmagnifique.blogspot.com/2019/06/danmarks-ny-udenrigsminister-tog-15.html?q=Jeppe+Kofod
http://balletmagnifique.blogspot.com/2020/09/usmagelig-vittighed-om-jeppe-kofod.html?q=Jeppe+Kofod
http://balletmagnifique.blogspot.com/2019/07/kneppe-kofod-udenrigsministerens.html?q=Jeppe+Kofod

Straffeloven
LBK nr 1650 af 17/11/2020 GÆLDENDE
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1650

Google: https://bit.ly/3pcG6S9
https://duckduckgo.com/?q=Jeppe+Kofod+p%C3%A6dofil
https://www.qwant.com/?q=Jeppe%20Kofod%20p%C3%A6dofil&;t=web

"Jeppe Kofod anmeldt for voldtægt"
47,472 views • Oct 19, 2020
Source: Lars Andersen - 46K subscribers
https://www.youtube.com/c/LarsAndersenFrihed/
Keywords
freedomdeepstatefascism
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