Auto-Hemoterapia: Conversa com o Dr. Luiz Moura (UFRJ)

Descanse em paz, Dr. Luiz Moura (*1925 †2016).01 - 00:00 Introdução02 - 00:40 O que é auto-hemoterapia?03 - 04:28 Início e ampliação da prática da auto-hemoterapia.04 - 19:16 Esclerodermia (doença, autoimune, rara).05 - 23:14 Quais são as outras indicações da auto-hemoterapia? (Lúpus, inclusive)06 - 31:22 Cistos de ovário e mioma (tumor benigno).07 - 33:08 Púrpura Trombocitopênica Idiopática (PTI). Doença autoimune.08 - 37:08 Gangrena por picada de aranha armadeira.09 - 40:47 A auto-hemoterapia tem aplicação na esclerose múltipla?10 - 42:16 Uma menina (de dez anos) com asma grave.11 - 46:39 Dosagens de auto-hemoterapia.12 - 57:52 Akexandre Fleming e a descoberta do antibiótico.13 - 01:05:20 Prevenção do câncer pela auto-hemoterapia.14 - 01:08:17 Um caso de acne.15 - 01:11:08 O cloreto de magnésio (relação com o câncer).16 - 01:17:37 O cloreto de magnésio puro (PA).17 - 01:18:03 Dosagem e uso do cloreto de magnésio.18 - 01:20:05 E no caso das verrugas?19 - 01:20:25 E se o cloreto ficar úmido dentro do frasco?20 - 01:20:39 Cálculos renais.21 - 01:21:05 Existem outros tipos de cálculos renais?22 - 01:21:28 O cloreto de magnésio freia as metástases do câncer?23 - 01:22:07 Há contra-indicações para o uso de cloreto de magnésio?24 - 01:22:44 Dosagem correta.25 - 01:23:18 Dr. Luiz, o senhor faz uma demonstração de auto-hemoterapia?26 - 01:25:49 Ictiose.27 - 01:27:33 AIDS.28 - 01:28:55 Um caso de cura de AIDS.29 - 01:31:13 Um paciente com hepatite C.30 - 01:32:04 Uso associado da auto-hemoterapia com Ascaridil (Herpes).31 - 01:35:40 A dosagem do Ascaridil.32 - 01:37:12 O cloreto de magnésio atua na osteoporose, bursite, artrose?33 - 01:38:42 Mulheres grávidas ou amamentando podem fazer uso da auto-hemoterapia?34 - 01:39:04 As pessoas que fazem quimioterapia podem fazer uso da auto-hemoterapia?35 - 01:40:19 A auto-hemoterapia é válida nas complicações do diabetes?36 - 01:44:11 Amplitude da auto-hemoterapia.37 - 01:46:52 A auto-hemoterapia é sempre benéfica?38 - 01:50:54 Intervalos menores que 7 dias são prejudiciais?39 - 01:52:07 A auto-hemoterapia pode ser feita sem pausa?40 - 01:52:53 A variação de dosagem (5, 10, 20 ml) faz também aumentar a taxa de monócitos?41 - 01:54:47 A partir de que idade crianças podem fazer auto-hemoterapia?42 - 01:55:50 E a auto-hemoterapia na geriatria?43 - 01:56:07 A auto-hemoterapia funciona na cicatrização de escaras?44 - 01:56:50 E no HPV?45 - 01:57:32 E no vitiligo?46 - 01:58:25 E nas amigdalites de repetição?47 - 02:00:20 Como a auto-hemoterapia pode ajudar um paciente com câncer?48 - 02:02:30 Há tipos de câncer incompatíveis com a auto-hemoterapia?49 - 02:03:00 Surtos epidêmicos e auto-hemoterapia (COVID-19)50 - 02:05:57 E no acidente vascular cerebral (AVC)?51 - 02:07:16 E na hipertensão arterial?52 - 02:09:02 E na gota?53 - 02:09:56 Esporte e auto-hemoterapia.54 - 02:10:42 Poliomiosite e dermatomiosite.55 - 02:15:13 Dois casos de disritmia com convulsões.56 - 02:17:54 Medicina.57 - 02:25:04 Aos médicos e futuros médicos.58 - 02:27:49 Aos pacientes.59 - 02:29:22 Relação entre emoção, saúde e doença.60 - 02:31:35 O que leva uma pessoa a mudar o comportamento?61 - 02:32:40 A importância do otimismo na doença.62 - 02:33:49 Créditos Finais.Liberação da Auto-Hemoterapia: Abaixo-assinado. Já assinei!!Auto-Hemoterapia: Conversa com o Dr. Luiz Moura - DVD Completo c/ Seleção de Temas (480p HQ)Tamanho: 597 MB, no meu Google Drive.Meu terapeuta de auto-hemoterapia:Sergio: WhatsApp (21) 99442-0480Atendimento nos seguintes bairros do Rio: Centro, Catete, Glória, Flamengo, Botafogo e Copacabana.Valores:R$ 40,00, não incluindo a seringa e acessorios (algodão, band-aid e álcool em gel).R$ 50.00, incluindo a seringa e acessórios.Instagram:Tatiana - Terapeuta de auto-hemoterapia - Rio de Janeiro:WhatsApp: (21) 99498-1983Atendimento em toda zona sul do Rio de Janeiro.Valores:R$ 40,00 - material por conta do interessado: seringa e acessórios (algodão, band-aid e álcool em gel).R$ 50,00 - fornece todo o material.Terapeutas de Auto-Hemoterapiahttps://terapeutasdeautohemoterapia.w...