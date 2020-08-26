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Nerijus Futramentas - kriminalinė pravardė "Smirdžius" 2020 07 Kazimieras Juraitis
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341 views • August 26, 2020
Nerijus Futramentas (kriminalinė pravardė Smirdžius - Voniučka) - apie 190 cm. ūgio, plikas, žvilgsnis išprotėjęs, mikčioja. Pravardę gavo dėl savo supuvusių moralinių - elgesio savybių. Įtvirtinant jo, kaip netikėlio ir Smirdaliaus statusą, kalinių bendruomenės 4 kartus nuteistas žeminančia bausme - atvirai apipilti išmatomis, kas ir buvo padaryta. Bausmę įvykdė kalėjimo "gaidžiai". Smirdžių apibūdinantys pasakojimai ir legendos: jis savo motiną, kuri dirbo kalėjimo virtuvėje, iškrėtė ieoškadamas vagiamo maisto, o savo poelgį motyvavo "mamyte, mano darbas toks". O kada kalėjimo teritorijoje krovinius vežiojo arkliais, jis į visas kumelių užpakalines angas kiek pasiekdamas kišdavo savo ranką, ieškodamas draudžiamų daiktų (medžiagų).
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