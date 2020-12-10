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Hold-Up : Les Producteurs contre attaquent
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10 views • December 10, 2020
10 déc. 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=tOhyPGcDCs0&;feature=youtu.be
HOLD-UP Média : https://www.youtube.com/channel/UCDbtcU60vh_gglhqKcmT4Gg
Après la réception médiatique du film Hold-Up, Pierre Barnérias ( Réalisateur) et Christophe Cossé ( Co-Producteur) contre attaquent.
Bon visionnage ! Mille mercis à vous !!!
Toute l'équipe du film.
Le debunkage de libération et checknews :
https://tprod.fr/debunkage-de-liberation
Le debunkage de l'AFP par FranceSoir :
https://tprod.fr/le-hold-up-de-lafp-debunk-de-leur-debunk/
Le site de Hold-Up :
- https://holdup-lefilm.fr/
Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux :
- Facebook : https://www.facebook.com/Hold-Up-le-d
- Instagram : https://www.instagram.com/holdup_ledoc/
- Twitter : https://twitter.com/holdup_ledoc
- Cagnotte Paypal : https://www.paypal.com/paypalme/TprodFR
HOLD-UP Média : https://www.youtube.com/channel/UCDbtcU60vh_gglhqKcmT4Gg
Après la réception médiatique du film Hold-Up, Pierre Barnérias ( Réalisateur) et Christophe Cossé ( Co-Producteur) contre attaquent.
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