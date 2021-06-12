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Corona Plandemie aufgedeckt
WolfgangWolf
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421 views • June 12, 2021
was inzwischen schon die Spatzen über die Corona Plandemie von den Dächern pfeifen noch einmal in komprimierter Form. Es wird Zeit auf nationaler Ebene den § 146 GVG ausser Kraft zu setzen und die Weisungsgebundenheit der Staatsanwaltschaften durch den politischen Beamten Generalstaatsanwalt aufzuheben. Es ist doch merkwürdig wenn Menschen die krimineller Handlungen verdächtig sind, durch diesen Paragraphen entscheiden dürfen, ob ihre Fälle einem Richter zur unabhängigen Prüfung vorzulegen sind oder nicht. Ist auf der Ebene der einzelnen Staatssimulationen auf der Welt keine Einigung möglich, ist des die moralische Pflicht der Menschheitsfamilie auf globaler Ebene eine neue Anstrengung für einen 2. Nürnberger Kriegsverbrecherprozess anzustreben. Ja denn wir befinden uns in einem Krieg und Völkermord gegen die globale Bevölkerung, der nur mit anderen Mitteln geführt wird. Wenn wir dieses Verbrechen gegen die Menschheit nicht vollständig aufklären, und medial aufarbeiten kann es möglicherweise in der Zukunft nochmals passieren. Bedenke jeder der dabei in irgend einer Form mitmacht, macht sich nicht nur moralisch schudig sondern kann auch möglichweiser später dafür juristisch verfolgt werden. Niemand kann sich auf Befehlsnotstand berufen, wenn offensichtlicher Völkermord gegen die Zivilbevölkerung ausgeübt wird.
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