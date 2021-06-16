Was sich die Pflichtgebührensender am deutschen Volk 'rausnehmen

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Niklas Lotz, junger Blogger und freier Journalist, der für selbstständiges Denken und die Meinungsfreiheit eintritt, ...

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... zeigt das Lügengebäuder der "Öffentlich Rechtlichen" auf.

Quelle: NeverForgetNiki



ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!

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Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du! DRAN BLEIBEN: ttps://www.brighteon.com/channels/awaker❶ ❼ ❽ ❹ ❶ ❷ ❶Niklas Lotz, junger Blogger und freier Journalist, der für selbstständiges Denken und die Meinungsfreiheit eintritt, ...B̲i̲t̲t̲e̲: 🇦​bonnieren✅ • 🇧ewerten👍 • 🇭​elfen☕ • 🇰ommentieren​💬 • 🇻​erbreiten​➥... zeigt das Lügengebäuder der "Öffentlich Rechtlichen" auf.Quelle: NeverForgetNikiШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [ https://bridgeurl.com/aufwachen Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du! Keywords gezluegenmediengeorg thiel

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