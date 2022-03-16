Simbolos en el funeral de Lady Bird

Funeral de Lady Bird Johnson.



El signo fué popularizado a finales de 1960 por el fundador de la Iglesia de Satanás, LaVey y luego transmitido a las masas por músicos de rock que estaban metidos en el satanismo. Mostraron el signo en el escenario y la multitud lo imitó sin saber lo que realmente significa.



Además, tiene otro significado en los Estados Unidos: es el eslogan y señal de la Universidad de UTA, los estudiantes lo usan como un saludo: "Hook 'em", y también representa sus programas de atletismo.



Entonces, cuando los asistentes e incluso los sacerdotes (episcopalianos) hicieron la señal de los cuernos, ¿Estaban “simplemente” haciendo el Texas Longhorn “Hook 'em Horns”?



Incluso si los asistentes hicieron la señal para mostrar su orgullo como tejanos, ¿Por qué antepondrían a Texas a Estados Unidos? ¿No es más apropiado que los asistentes en el funeral de una ex Primera Dama muestren su patriotismo hacia su país en lugar de hacia su estado?