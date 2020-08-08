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THE DESTRUCTION OF HUMANS WITH RELIGION - MAG BITTER TRUTH (VIDEO)
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83 views • August 08, 2020
THE DESTRUCTION OF HUMANS WITH RELIGION - MAG BITTER TRUTH (VIDEO)
Additional Research:
SERGEANT MAJOR'S TRUTHER INFO
[MeWe] https://mewe.com/join/sergeantmajorstrutherinfo
[Spreely] https://www.spreely.com/page/SergeantMajorsTrutherInfo
[Gab] https://gab.com/Sergeant_Major
[Bitchute] https://www.bitchute.com/channel/sergeant-major/
[Brighteon] https://www.brighteon.com/channels/sergeantmajor
[LBRY.TV] https://lbry.tv/$/invite/@SergeantMajor'sTrutherInfo#21f9aff7cc7c7903e1554b8ca3134badae40e9eb
THE GREATEST "STORY" EVER TOLD - VERSION 1 (VIDEO)
https://www.brighteon.com/27822d26-3245-4318-98a5-2e6b5399d616
THE GREATEST "STORY" EVER TOLD - VERSION 2 (VIDEO)
https://www.brighteon.com/620ec7f8-9573-4f1c-91a0-5f13ab834c35
STARS DON'T LIE, THE OCCULTED HISTORY OF CHRISTIANITY (VIDEO)
https://www.brighteon.com/dd1b987f-6c20-477b-bfb8-c7340edfedbe
JESUS NEVER EXISTED - ERIC DUBAY (DOCUMENTARY VIDEO)
https://www.brighteon.com/0ea85e58-f263-41a5-bf30-f92b1b816801
CAESAR'S MESSIAH - THE ROMAN CONSPIRACY TO INVENT JESUS - JOSEPH ATWELL (DOCUMENTARY VIDEO)
https://www.brighteon.com/cf00b67b-6c32-4e9e-ac06-c067b1e0d189
LUCIFER AND LUCIFERIANS: MASTERS OF DECEPTION - CHUCK SWINDOLL (VIDEO)
https://www.brighteon.com/88d998fe-9e35-42ac-9f27-68973fa5ae57
MOSES AND THE BURNING BUSH - JORDAN MAXWELL (VIDEO)
https://www.brighteon.com/925633f0-4474-4e69-b0ec-3cd808bb7544
THE DIABOLICAL SOCIETY OF JESUS & KNIGHTS OF MALTA (DOCUMENTARY VIDEO)
https://www.brighteon.com/a5665dc8-b3b0-4ab8-9144-95478a2c0f72
THE PROTOCOLS OF THE LEARNED EDLERS OF ZION - 1903 (AUDIO BOOK)
https://www.brighteon.com/92a001a3-3460-432e-acd4-08dbf931ab4b
KHAZARIAN MAFIA: THE TRUE RULERS OF THE WORLD (DOCUMENTARY VIDEO)
https://www.brighteon.com/79af6638-5e79-4b74-b1be-1dd23421138e
JUDAISM AND THE CHRISTIAN WORLD [TRUTH ABOUT THE BABYLONIAN TALMUD] (DOCUMENTARY VIDEO)
https://www.brighteon.com/15415618-e8ee-434e-8ad8-4d5e89a57c10
THE BRITISH CROWN IS THE VATICAN (VIDEO)
https://www.brighteon.com/a8ed901a-3a8d-4db0-9fbf-fe3b54039210
THE TOP OF THE PYRAMID - THE ROTHSCHILD'S, THE VATICAN AND THE BRITISH CROWN RULE THE WORLD (VIDEO)
https://www.brighteon.com/d493371c-94fc-4a09-8359-7a0211c558d3
ILLUMINATI'S NEW WORLD ORDER HEADQUARTERS ARE BELOW DIA - GRACE POWERS (VIDEO)
https://www.brighteon.com/760a9ffc-ad08-412b-ad17-408df99048dc
ONE WORLD ORDER OUT OF CHAOS - MATTHEW A. PROCELLA (VIDEO)
https://www.brighteon.com/0568065c-25c2-4c1d-8a42-92dc557cbf19
ORDER OUT OF CHAOS [ORDO AB CHAO] - HNN (DOCUMENTARY VIDEO)
https://www.brighteon.com/89f016b4-27e6-41ed-be7e-0ede30bce2c8
THE SECRET COVENANT OF THE ILLUMINATI - MATTHEW A. PROCELLA (VIDEO)
https://www.brighteon.com/713476b9-f371-4acf-b085-d1c0ff19f4bf
DAVID GOLDBERG'S FINAL WORDS ON NWO ZIONISM BEFORE HE WAS ASSASSINATED - DAVID GOLDBERG (VIDEO)
https://www.brighteon.com/70e2df02-aacc-4492-8707-f0caca7e4633
THE HISTORY OF BLOOD LIBEL (DOCUMENTARY VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/3nIHutsm5k5w/
1960s GOVERNMENT SUBLIMINAL NATIONAL ANTHEM VIDEO - THEY LIVE! - AARON AND MELISSA DYKES (VIDEO)
https://www.brighteon.com/a11b8bf9-b600-4976-9b3d-8326067eda46
RELIGION IS COMPLETE BS - GEORGE CARLIN (COMEDY VIDEO)
https://www.brighteon.com/e07afaea-4f82-40fa-b5be-38bee121bbfd
PROPHETS FOR PROFIT$ (COMEDY VIDEO)
https://www.brighteon.com/38edf1fa-5107-4094-8189-acf44803cacc
SHEEPLE BEWARE: LAMB IS THE MEAT THEY CAN ALL EAT (COMEDY VIDEO)
https://www.brighteon.com/118529e9-aa8b-468d-9d51-9ecfa67e0fb3
MAGICIANS EXPOSED USING HELP FROM INTERDIMENSIONAL BEINGS - XENDRIUS (VIDEO)
https://www.brighteon.com/0909d03a-6ee4-4831-bb33-1311c6bf1bfa
Mag Bitter Truth on Bitchute
https://www.bitchute.com/channel/Ma107tEUNW7q/
Note: The SERGEANT MAJOR'S TRUTHER INFO group with 33,500 members was deleted by FaceBook/Government on 01/24/20. The SERGEANT MAJOR'S TRUTHER INFO channel with 50,000 subscribers was deleted by YouTube/Government on 02/14/20.
"The 5 rules to AWAKENING: Rule #1 - Everything you were ever taught is a lie by design; Rule #2 - governments lie 100% of the time, they always have, and they always will; Rule #3 - the Illuminati controlled mainstream media is not reality, but rather is lies, disinformation, half-truths, and fake events carried out by gov/media hired crisis actors (aka role players); Rule #4 - Spirituality & Reincarnation are reality, whereas religions are simply government crowd control measures; and Rule #5 - this plane(t) called earth is a flat, motionless plane, it is not a spinning ball hurling through outer space. Furthermore, the 4 Sources of Disinformation that are ALWAYS FAKE: government, mainstream media news, matrix sciences, and religions." -- Sergeant Major
Additional Research:
SERGEANT MAJOR'S TRUTHER INFO
[MeWe] https://mewe.com/join/sergeantmajorstrutherinfo
[Spreely] https://www.spreely.com/page/SergeantMajorsTrutherInfo
[Gab] https://gab.com/Sergeant_Major
[Bitchute] https://www.bitchute.com/channel/sergeant-major/
[Brighteon] https://www.brighteon.com/channels/sergeantmajor
[LBRY.TV] https://lbry.tv/$/invite/@SergeantMajor'sTrutherInfo#21f9aff7cc7c7903e1554b8ca3134badae40e9eb
THE GREATEST "STORY" EVER TOLD - VERSION 1 (VIDEO)
https://www.brighteon.com/27822d26-3245-4318-98a5-2e6b5399d616
THE GREATEST "STORY" EVER TOLD - VERSION 2 (VIDEO)
https://www.brighteon.com/620ec7f8-9573-4f1c-91a0-5f13ab834c35
STARS DON'T LIE, THE OCCULTED HISTORY OF CHRISTIANITY (VIDEO)
https://www.brighteon.com/dd1b987f-6c20-477b-bfb8-c7340edfedbe
JESUS NEVER EXISTED - ERIC DUBAY (DOCUMENTARY VIDEO)
https://www.brighteon.com/0ea85e58-f263-41a5-bf30-f92b1b816801
CAESAR'S MESSIAH - THE ROMAN CONSPIRACY TO INVENT JESUS - JOSEPH ATWELL (DOCUMENTARY VIDEO)
https://www.brighteon.com/cf00b67b-6c32-4e9e-ac06-c067b1e0d189
LUCIFER AND LUCIFERIANS: MASTERS OF DECEPTION - CHUCK SWINDOLL (VIDEO)
https://www.brighteon.com/88d998fe-9e35-42ac-9f27-68973fa5ae57
MOSES AND THE BURNING BUSH - JORDAN MAXWELL (VIDEO)
https://www.brighteon.com/925633f0-4474-4e69-b0ec-3cd808bb7544
THE DIABOLICAL SOCIETY OF JESUS & KNIGHTS OF MALTA (DOCUMENTARY VIDEO)
https://www.brighteon.com/a5665dc8-b3b0-4ab8-9144-95478a2c0f72
THE PROTOCOLS OF THE LEARNED EDLERS OF ZION - 1903 (AUDIO BOOK)
https://www.brighteon.com/92a001a3-3460-432e-acd4-08dbf931ab4b
KHAZARIAN MAFIA: THE TRUE RULERS OF THE WORLD (DOCUMENTARY VIDEO)
https://www.brighteon.com/79af6638-5e79-4b74-b1be-1dd23421138e
JUDAISM AND THE CHRISTIAN WORLD [TRUTH ABOUT THE BABYLONIAN TALMUD] (DOCUMENTARY VIDEO)
https://www.brighteon.com/15415618-e8ee-434e-8ad8-4d5e89a57c10
THE BRITISH CROWN IS THE VATICAN (VIDEO)
https://www.brighteon.com/a8ed901a-3a8d-4db0-9fbf-fe3b54039210
THE TOP OF THE PYRAMID - THE ROTHSCHILD'S, THE VATICAN AND THE BRITISH CROWN RULE THE WORLD (VIDEO)
https://www.brighteon.com/d493371c-94fc-4a09-8359-7a0211c558d3
ILLUMINATI'S NEW WORLD ORDER HEADQUARTERS ARE BELOW DIA - GRACE POWERS (VIDEO)
https://www.brighteon.com/760a9ffc-ad08-412b-ad17-408df99048dc
ONE WORLD ORDER OUT OF CHAOS - MATTHEW A. PROCELLA (VIDEO)
https://www.brighteon.com/0568065c-25c2-4c1d-8a42-92dc557cbf19
ORDER OUT OF CHAOS [ORDO AB CHAO] - HNN (DOCUMENTARY VIDEO)
https://www.brighteon.com/89f016b4-27e6-41ed-be7e-0ede30bce2c8
THE SECRET COVENANT OF THE ILLUMINATI - MATTHEW A. PROCELLA (VIDEO)
https://www.brighteon.com/713476b9-f371-4acf-b085-d1c0ff19f4bf
DAVID GOLDBERG'S FINAL WORDS ON NWO ZIONISM BEFORE HE WAS ASSASSINATED - DAVID GOLDBERG (VIDEO)
https://www.brighteon.com/70e2df02-aacc-4492-8707-f0caca7e4633
THE HISTORY OF BLOOD LIBEL (DOCUMENTARY VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/3nIHutsm5k5w/
1960s GOVERNMENT SUBLIMINAL NATIONAL ANTHEM VIDEO - THEY LIVE! - AARON AND MELISSA DYKES (VIDEO)
https://www.brighteon.com/a11b8bf9-b600-4976-9b3d-8326067eda46
RELIGION IS COMPLETE BS - GEORGE CARLIN (COMEDY VIDEO)
https://www.brighteon.com/e07afaea-4f82-40fa-b5be-38bee121bbfd
PROPHETS FOR PROFIT$ (COMEDY VIDEO)
https://www.brighteon.com/38edf1fa-5107-4094-8189-acf44803cacc
SHEEPLE BEWARE: LAMB IS THE MEAT THEY CAN ALL EAT (COMEDY VIDEO)
https://www.brighteon.com/118529e9-aa8b-468d-9d51-9ecfa67e0fb3
MAGICIANS EXPOSED USING HELP FROM INTERDIMENSIONAL BEINGS - XENDRIUS (VIDEO)
https://www.brighteon.com/0909d03a-6ee4-4831-bb33-1311c6bf1bfa
Mag Bitter Truth on Bitchute
https://www.bitchute.com/channel/Ma107tEUNW7q/
Note: The SERGEANT MAJOR'S TRUTHER INFO group with 33,500 members was deleted by FaceBook/Government on 01/24/20. The SERGEANT MAJOR'S TRUTHER INFO channel with 50,000 subscribers was deleted by YouTube/Government on 02/14/20.
"The 5 rules to AWAKENING: Rule #1 - Everything you were ever taught is a lie by design; Rule #2 - governments lie 100% of the time, they always have, and they always will; Rule #3 - the Illuminati controlled mainstream media is not reality, but rather is lies, disinformation, half-truths, and fake events carried out by gov/media hired crisis actors (aka role players); Rule #4 - Spirituality & Reincarnation are reality, whereas religions are simply government crowd control measures; and Rule #5 - this plane(t) called earth is a flat, motionless plane, it is not a spinning ball hurling through outer space. Furthermore, the 4 Sources of Disinformation that are ALWAYS FAKE: government, mainstream media news, matrix sciences, and religions." -- Sergeant Major
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