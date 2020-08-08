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THE DESTRUCTION OF HUMANS WITH RELIGION - MAG BITTER TRUTH (VIDEO)
SERGEANT MAJOR'S TRUTHER INFO
SERGEANT MAJOR'S TRUTHER INFO
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83 views • August 08, 2020
THE DESTRUCTION OF HUMANS WITH RELIGION - MAG BITTER TRUTH (VIDEO)

Additional Research:

SERGEANT MAJOR'S TRUTHER INFO
[MeWe] https://mewe.com/join/sergeantmajorstrutherinfo
[Spreely] https://www.spreely.com/page/SergeantMajorsTrutherInfo
[Gab] https://gab.com/Sergeant_Major
[Bitchute] https://www.bitchute.com/channel/sergeant-major/
[Brighteon] https://www.brighteon.com/channels/sergeantmajor
[LBRY.TV] https://lbry.tv/$/invite/@SergeantMajor'sTrutherInfo#21f9aff7cc7c7903e1554b8ca3134badae40e9eb

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Mag Bitter Truth on Bitchute
https://www.bitchute.com/channel/Ma107tEUNW7q/

Note: The SERGEANT MAJOR'S TRUTHER INFO group with 33,500 members was deleted by FaceBook/Government on 01/24/20. The SERGEANT MAJOR'S TRUTHER INFO channel with 50,000 subscribers was deleted by YouTube/Government on 02/14/20.

"The 5 rules to AWAKENING: Rule #1 - Everything you were ever taught is a lie by design; Rule #2 - governments lie 100% of the time, they always have, and they always will; Rule #3 - the Illuminati controlled mainstream media is not reality, but rather is lies, disinformation, half-truths, and fake events carried out by gov/media hired crisis actors (aka role players); Rule #4 - Spirituality & Reincarnation are reality, whereas religions are simply government crowd control measures; and Rule #5 - this plane(t) called earth is a flat, motionless plane, it is not a spinning ball hurling through outer space. Furthermore, the 4 Sources of Disinformation that are ALWAYS FAKE: government, mainstream media news, matrix sciences, and religions." -- Sergeant Major
Keywords
spiritualitytruthrealitythe great awakeningconsciousness awarenessreligions are fake
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