需要政府的时代已经过去了 (Freedomain Radio 'Matrix' video in Mandarin Chinese)

需要政府的时代已经过去了





黑客帝国这个电影的情节是历史上最恰当的比喻之一。为人类的方便而发明的机器后来反而使得人类成为奴隶。这是反乌托邦科幻故事当中最常见的主题。



这种成为奴隶的恐惧感怎么会如此普遍，如此引人注目呢？我们真的害怕家里的电视机和笔记本电脑以后会成为人类的主人吗？



当然不是这样子。



这不是我们所害怕出现的未来，而是我们正在经历的过去。



在理论上，政府之所以出现了，是因为要使得人民的生活过的更安宁，更幸福些。但是呢，最终政府唯一会做的恐怕只有束缚人民。



我们所发明的服务机关，最终成为严重损害人民利益的统治权力。



所谓的民有，民治，民享的美国政府目前已经把数百万人关押起来，夺取国家总收入的一半资金以上，向外国人实施复杂缠人的不必要的法律法规，并且日日进行拷打，屠杀，侵犯他国，推翻异国政府，同时支撑着700多海外帝国性质的军队基地。另外，还引起通货膨胀，使得未来的人民需要还的债务不断地增多。



我们所发明的服务机关，最终成为严重损害人民利益的统治权力。



这个所谓的为人民服务的政府概念从历史的客观角度来分析是一个彻底不正确的概念。



国家政府为了保护人民而被人民建立起来这个传说完全没有依据。



在有政府之前的社会里，也就是说在部落时代时，人们所生产的东西只够自己使用，根本没有多余的财产，食物等资源。因此，拥有奴隶很不划算，因为奴隶只能生产使得自己能够生存下去的东西，所以主人没有可夺取的资源。



如果一匹马所能生产的食物只够自己吃，那么人不会去捕猎，驯服这匹马。



然而，当农业技术的提高允许生产多余的庄稼以后，拥有奴隶突然变得很划算。



当牛开始提供剩余的奶和肉以后，拥有牛就变得很划算。



历史上最早的政府和帝国实际上是一群奴隶主，他们明白人既然能生产剩余的食物和物品，所以捕猎，抓获，制服，最终拥有他们是很划算的。



最早的埃及和中国帝国本质上是人类养殖场，在这些地方人们被捕猎，被抓获，被制服，最终被拥有了，正如其他动物一样。

基于技术的提高，这些奴隶的生产量远远超过了抓获和束缚他们的费用。

统治阶级，也就是养殖场的管理人，得到了大部分剩余的生产物品，并给了残酷无情的阶级一部分东西来鼓励他们继续束缚人民。

这个阶级包括警察，奴隶捕猎人，宣传阶级，宗教徒，知识分子，和艺术家。



这个情况持续不断数千年的时间，直到16或17世纪。到了这时候，因为农业技术和方法的迅速提高，所以产生了生产量直线上升的新时代。



英国的圈地运动把该国的农业土地重组规划，导致庄稼收获增加5到10倍以上，而其结果就引起了工业工人阶级的诞生，使得大量人民从农村搬到城市里居住。



这个令人感叹的农业改革就是工业革命的根源和前提条件。



工业革命可不是统治阶级希望释放农奴的表现，反而是统治阶级发现了一个道理，他们意识到了如果给动物一定的自由，它们就会变得令人惊讶得勤快。



当你把牛放在很狭窄的空间里生活，它们会发疯似地撞墙，给管理人添加很多不必要的麻烦。

因此，管理养殖场人员便给它们更宽阔的空间 --- 当然，这不是因为想释放牛，而是想提高生产量并减少费用。



自由放养的下一步绝对不是自由。



19世纪的国家资本主义实际上是自由放养奴隶制的崛起。



这个自由现象不是想解脱人民的枷锁而发生的，反而是想提高奴隶的工作效率而已。



与此同时，知识分子，艺术家等人都能享受各种各样的利益鼓励他们隐藏真实的情况。



现代人类养殖场管理学的一个大挑战即时人的积极性。



国家资本主义只能在人们有自愿的创业心促使他们努力才能够成功实行。



然而，一旦出现生产量提高的情况，国家政府各阶层一律会扩大人数，使得统治阶级和他们的受益人人数膨胀。这种膨胀会直接影响人们努力工作的积极性。

税务提高了，法律条款增多了，国债上升，生活水平下降。