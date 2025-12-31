BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrighteon.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

7 Видов Храмовых Приношений. Протокол школы Лиланда Джонса от 21 декабря 2025 г.
Neba Luch
Neba Luch
67 followers
Follow
0
Download MP3
Share
Report
1 view • 2 days ago

ДОКУМЕНТ с переводом

pdf https://drive.google.com/file/d/135qCJZBm-mpCKs0f2Crjs3Y02UUtMiVi/view?usp=sharing

doc https://docs.google.com/document/d/1nm9Y8Ku6gtOzZ3DW4KvPFeiW2cd0PzC_/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true

odt https://drive.google.com/file/d/1fBH_b5T1ESufJY6RbqNtZWsqDMgcApiY/view?usp=sharing


Аудиозапись mp3 https://drive.google.com/file/d/1NCOQMt4AJ3ye_HPwk59Ef_SeT55AhSRm/view?usp=sharing


Ориг. англ.

https://docs.google.com/document/d/1-pdaDYGUkMTOhKYrVpiX0FLggQvJMcxR/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/document/d/1DLNE0MXcEg5qQza-trsPksX5Pz0smvlt/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true


Фрагменты:

“Продолжая исследовать тему “Семи”, которую мы обнаруживаем в Свитке Новый Иерусалим из Свитков Мёртвого моря, на этой неделе мы изучили 7 Видов Храмовых Приношений, совершаемых во Внутреннем Дворе. Так как небесный Храм открыт, на небесах происходит поклонение и совершаются Храмовые приношения (cм. 45 и 46 главы Иезекииля)…

- Хлебное Приношение (Приношение Зерна)

Приношение Хлеба Предложения

- Всесожжение

- Мирное Приношение

- Возлияние (Питьевое Приношение)

- Жертва за Грех

- Добровольная Жертва (Приношение Исповедания/Признания)

- Жертва Неведения/Повинности.


Мы находим 7 Приношений в 7 Чашах (φιάλη phialē https://bible.by/strong-greek/5357/), которые выливаются, чтобы очистить всю землю и приготовить её и живущих на ней к пришествию Сына Человеческого и Его Тысячелетнему Царству.

Откр 16:1 И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи Ангелам: идите и вылейте семь (7) чаш (φιάλη phialē g5357) гнева Божия на землю.


Зачем нам изучать все эти виды приношений? А давайте задумаемся. Сейчас рождественский сезон, когда все покупают друг другу подарки, так? А что, если, кто-то всегда просит каждый год один и тот же определённый подарок — подарок ABC, а ему, вместо этого, покупают другой подарок — подарок XYZ? Мы бы сказали, что это невежливо и деньги тратяся впустую на ненужный подарок, так ведь? Но именно так поступает большинство людей по отношению к Всевышнему каждый год на Рождество. Они покупают на Рождество подарки XYZ, вместо того, чтобы преподносить Ему подарки ABC в установленные Им Праздники — Его Священные Дни! Он ожидает приношения ABC. Есть такие дары, как Общение, Хвала и молитвы святых, которые Ему угодны. И мы можем приносить их сейчас!”


h8426. todah תּוֹדָה‎ - благодарение, хвалебное славословие; хор (поющий песни благодарения); жертва благодарения; исповедание; благодарственный

https://bible.by/strong-hebrew/8426/ https://onlinebible.github.io/russian-interlinear-html/STRONG/h84.html#8426


g2183. ephémeria ἐφημερία — череда, очередь священников (в совершении каждодневного богослужения в храме Иер.)

https://bible.by/strong-greek/2183/

https://biblehub.com/greek/2183.htm



См. также


Откр 7:9 🎼 https://soundcloud.com/leelandj/hosanna_rev7-m4a?in=leelandj/sets/musical-revelation-1

Аллилуйя Откр 19 🎼 https://soundcloud.com/leelandj/alleluia-rev19-m4a?in=leelandj/sets/musical-revelation-1


- про 7 Чаш Протокол 9 ноября 2025 г. https://drive.google.com/file/d/1kAsNkZ1SUroHMOWmjlPvwcK2EPyaFC74/view

https://www.youtube.com/watch?v=DahNDW_CGqY&list=PLp1vC26N8HRWDJWH2vuIc91fLoULCf0oT&index=6



- про 7 Чудных Слов Протокол 7 декабря 2025 г. https://drive.google.com/file/d/1uXmz9ClFbCEkOy43imeI9KCK4vrufLId/view

https://www.youtube.com/watch?v=RgR8S1OUN04&list=PLp1vC26N8HRWDJWH2vuIc91fLoULCf0oT&index=2


Календарь Еноха на 2025 г

русск https://drive.google.com/file/d/1ufGE11qo9nDH9vOurHwpqRugufTW5Z5h/view

англ https://leelandjones.com/enoch-calendar



Видео Лиланда на англ


Leviticus - 7 Bowls (7 Чаш – Левит) https://www.youtube.com/watch?v=YBvqhemiV_c


Millennial Currency and Measures and The Princes Offering

https://www.youtube.com/watch?v=EWb3F5yzaEc

+ Заметки https://drive.google.com/file/d/1Coq5-Guy-wgTXwfTC_jrQyHo_Hq3hya_/view


Как вкл. русские субтитры на Ют

https://www.youtube.com/watch?v=iXFCihhhdN0

Keywords
biblerevelationofferingsrevelation 16milleniumezekiel templeotkrovenie ioannavtoroe prishestvie iisusa hristahram iezekiilyanovyi ierusalimqumran scrollsnew jerusalem scroll 4q554svitki mertvogo moryakumransie rukopisileelend jones in russianpalm in their handsschool minutes7 bowls of revelation16 glava otkroveniyasem chash gnevasem chash
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
Pentagon warns of China&#8217;s rapidly expanding nuclear arsenal

Pentagon warns of China’s rapidly expanding nuclear arsenal

Kevin Hughes
Renaissance or Ruin: A wake-up call for cultural revival and self-sufficiency

Renaissance or Ruin: A wake-up call for cultural revival and self-sufficiency

Kevin Hughes
The US did not avert WWIII: Netanyahu continues to pull Trump into a broader war with Iran

The US did not avert WWIII: Netanyahu continues to pull Trump into a broader war with Iran

Lance D Johnson
As trust in democracy falters, new poll reveals deep disillusionment within Israeli society

As trust in democracy falters, new poll reveals deep disillusionment within Israeli society

Jacob Thomas
Russia activates &#8220;unstoppable&#8221; Poseidon tsunami drone

Russia activates “unstoppable” Poseidon tsunami drone

Kevin Hughes
China&#8217;s rapid nuclear expansion raises global tensions as Pentagon warns of strategic threat

China’s rapid nuclear expansion raises global tensions as Pentagon warns of strategic threat

Belle Carter
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon UniversityBrightUBrighteon.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy