7 Видов Храмовых Приношений. Протокол школы Лиланда Джонса от 21 декабря 2025 г.

ДОКУМЕНТ с переводом
pdf https://drive.google.com/file/d/135qCJZBm-mpCKs0f2Crjs3Y02UUtMiVi/view?usp=sharing
doc https://docs.google.com/document/d/1nm9Y8Ku6gtOzZ3DW4KvPFeiW2cd0PzC_/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true
odt https://drive.google.com/file/d/1fBH_b5T1ESufJY6RbqNtZWsqDMgcApiY/view?usp=sharing
Аудиозапись mp3 https://drive.google.com/file/d/1NCOQMt4AJ3ye_HPwk59Ef_SeT55AhSRm/view?usp=sharing
Ориг. англ.
https://docs.google.com/document/d/1-pdaDYGUkMTOhKYrVpiX0FLggQvJMcxR/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1DLNE0MXcEg5qQza-trsPksX5Pz0smvlt/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true
Фрагменты:
“Продолжая исследовать тему “Семи”, которую мы обнаруживаем в Свитке Новый Иерусалим из Свитков Мёртвого моря, на этой неделе мы изучили 7 Видов Храмовых Приношений, совершаемых во Внутреннем Дворе. Так как небесный Храм открыт, на небесах происходит поклонение и совершаются Храмовые приношения (cм. 45 и 46 главы Иезекииля)…
- Хлебное Приношение (Приношение Зерна)
Приношение Хлеба Предложения
- Всесожжение
- Мирное Приношение
- Возлияние (Питьевое Приношение)
- Жертва за Грех
- Добровольная Жертва (Приношение Исповедания/Признания)
- Жертва Неведения/Повинности.
Мы находим 7 Приношений в 7 Чашах (φιάλη phialē https://bible.by/strong-greek/5357/), которые выливаются, чтобы очистить всю землю и приготовить её и живущих на ней к пришествию Сына Человеческого и Его Тысячелетнему Царству.
Откр 16:1 И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи Ангелам: идите и вылейте семь (7) чаш (φιάλη phialē g5357) гнева Божия на землю.
Зачем нам изучать все эти виды приношений? А давайте задумаемся. Сейчас рождественский сезон, когда все покупают друг другу подарки, так? А что, если, кто-то всегда просит каждый год один и тот же определённый подарок — подарок ABC, а ему, вместо этого, покупают другой подарок — подарок XYZ? Мы бы сказали, что это невежливо и деньги тратяся впустую на ненужный подарок, так ведь? Но именно так поступает большинство людей по отношению к Всевышнему каждый год на Рождество. Они покупают на Рождество подарки XYZ, вместо того, чтобы преподносить Ему подарки ABC в установленные Им Праздники — Его Священные Дни! Он ожидает приношения ABC. Есть такие дары, как Общение, Хвала и молитвы святых, которые Ему угодны. И мы можем приносить их сейчас!”
h8426. todah תּוֹדָה - благодарение, хвалебное славословие; хор (поющий песни благодарения); жертва благодарения; исповедание; благодарственный
https://bible.by/strong-hebrew/8426/ https://onlinebible.github.io/russian-interlinear-html/STRONG/h84.html#8426
g2183. ephémeria ἐφημερία — череда, очередь священников (в совершении каждодневного богослужения в храме Иер.)
https://bible.by/strong-greek/2183/
https://biblehub.com/greek/2183.htm
См. также
Откр 7:9 🎼 https://soundcloud.com/leelandj/hosanna_rev7-m4a?in=leelandj/sets/musical-revelation-1
Аллилуйя Откр 19 🎼 https://soundcloud.com/leelandj/alleluia-rev19-m4a?in=leelandj/sets/musical-revelation-1
- про 7 Чаш Протокол 9 ноября 2025 г. https://drive.google.com/file/d/1kAsNkZ1SUroHMOWmjlPvwcK2EPyaFC74/view
https://www.youtube.com/watch?v=DahNDW_CGqY&list=PLp1vC26N8HRWDJWH2vuIc91fLoULCf0oT&index=6
- про 7 Чудных Слов Протокол 7 декабря 2025 г. https://drive.google.com/file/d/1uXmz9ClFbCEkOy43imeI9KCK4vrufLId/view
https://www.youtube.com/watch?v=RgR8S1OUN04&list=PLp1vC26N8HRWDJWH2vuIc91fLoULCf0oT&index=2
Календарь Еноха на 2025 г
русск https://drive.google.com/file/d/1ufGE11qo9nDH9vOurHwpqRugufTW5Z5h/view
англ https://leelandjones.com/enoch-calendar
Видео Лиланда на англ
Leviticus - 7 Bowls (7 Чаш – Левит) https://www.youtube.com/watch?v=YBvqhemiV_c
Millennial Currency and Measures and The Princes Offering
https://www.youtube.com/watch?v=EWb3F5yzaEc
+ Заметки https://drive.google.com/file/d/1Coq5-Guy-wgTXwfTC_jrQyHo_Hq3hya_/view
Как вкл. русские субтитры на Ют