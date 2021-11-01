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Kvällens galenskap 211101
Swedish Rebel
Swedish Rebel
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6 views • November 01, 2021
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1. Släppte rapport om våldtäktsmännen ursprung - Nu riskerar forskarna åtal.
https://www.youtube.com/watch?v=eJm7dvwEvys
2. Under söndagen inleddes FN:s stora klimatkonferens COP 26 i Glasgow i Skottland. Precis som den globala elitens privata jetplan svärmar till Davos i Schweiz varje år för World Economic Forum, anländer de också i strid ström till Glasgow för veckans klimatkonferens. Nu anklagas världsledarna för hyckleri och att införa åtstramningar för vanligt folk som de undantar sig själva från.
https://samnytt.se/eliten-tar-privatjet-till-klimatmotet/
3. Expressens idolporträtt av våldtäktsman visar tydligt mediers del i varför samhället havererat. Det kan inte sägas många gånger nog, vilken stor del förljugna mainstreammedier har i den katastrofala och destruktiva samhällsutvecklingen.
https://katerinamagasin.se/expressens-idolportratt-av-valdtaktsman-visar-tydligt-mediers-del-i-varfor-samhallet-havererat/
4. Vi har den senaste tiden sett en kampanj i massmedia såsom SvD, SVT, TV4 m.fl. som försöker minska allmänhetens intresse av att förbättra sin D-vitamin-nivå. Här visar en färsk ny studie hur genomfalsk den kampanjen är.
https://www.vaken.se/kampanjen-mot-d-vitamin-ar-falsk/
5. Den svenska klimatprofilen Greta Thunberg försvarar taktiken att blockera vägar som ett sätt att protestera för klimatet. Ibland måste man göra människor arga, säger hon till BBC.
https://nyheteridag.se/klimataktivister-blockerar-vagar-far-stod-av-greta-thunberg/
6. Civilingenjören Elsa Widding var en av de klimatskeptiker som förekom i SVT:s kontroversiella "Aktuellt"-inslag om "klimatförnekare" i september. Nu har hon anmält den statliga tv-jätten till Granskningsnämnden och Medieombudsmannen.
https://www.friatider.se/civilingenjor-anmaler-svt-uthangning
7. LO-basen Susanna Gideonsson ser gärna att S driva igenom en höjning av pensionerna med SD:s stöd. Det är en välkommen realpolitisk insikt. Kommer Socialdemokraterna att slå in på den vägen, eller tänker man fortsätta den osakliga smutskastningen av riksdagens tredje största parti?
https://samtiden.nu/2021/11/lo-har-ratt-s-borde-driva-igenom-pensionshojningar-med-sd/
8. Säpo påstår ständigt att bara cirka 300 ”svenskar” åkte ner för att strida med och leva för Kalifatet. Enligt Ingrids ”fåglar” är bara de kvinnor som åkte dit över 300, och det totala antalet kan vara närmare 4 000.
https://www.ingridochmaria.se/2021/10/25/nyhetshelgen-132-verklighetens-kalifat-gangsterromantik-sd-succe/
9. 2021 Free Expression Awards Highlight: Susan Wojcicki. Hon har fått mera tummen ner än Annie Lööf. Konstigt att den får ligga kvar.
https://www.youtube.com/watch?v=xDcvPf78g1k
Keywords
greta
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