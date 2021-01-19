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Antartide, scusate siamo chiusi! La nostra terra piatta nascosta 15 APRILE 1018
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5823 views • January 19, 2021
Video Bloccato per Copyright
Da Taboo Conspiracy https://youtu.be/HTgzSQgUn0Q
Questo è un video un po’ lungo. Speravo fosse breve, ma ho voluto che questo video fosse il più completo possibile e contemplasse tutte le questioni relative all'unico "continente" chiuso noto come Antartide. Sia che tu sia un terra pianista o un sostenitore del globo, il problema dell'Antartide è affascinante. Il viaggio indipendente non è consentito al di sotto (o al di fuori) del 60° parallelo sud. Le restrizioni estreme sui viaggi in Antartide dimostrano che qualcosa di grande ci viene nascosto. Tutti dovrebbero denunciare la segretezza imposta dai nostri governi.
Big Horns Intro 2 di Audionautix è un brano autorizzato da Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Artista: http://audionautix.com/
Da Taboo Conspiracy https://youtu.be/HTgzSQgUn0Q
Questo è un video un po’ lungo. Speravo fosse breve, ma ho voluto che questo video fosse il più completo possibile e contemplasse tutte le questioni relative all'unico "continente" chiuso noto come Antartide. Sia che tu sia un terra pianista o un sostenitore del globo, il problema dell'Antartide è affascinante. Il viaggio indipendente non è consentito al di sotto (o al di fuori) del 60° parallelo sud. Le restrizioni estreme sui viaggi in Antartide dimostrano che qualcosa di grande ci viene nascosto. Tutti dovrebbero denunciare la segretezza imposta dai nostri governi.
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