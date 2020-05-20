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Virus, un acto de fe. 1
Veritas Liberabit Vos
Veritas Liberabit Vos
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9 views • May 20, 2020
Primer capítulo de una serie corta de videos donde explico las inconsistencias desde el punto de vista científico de todas las medidas que se están tomando, de toda la información que nos bombardean cada dia por los medios y de las afirmaciones sin ninguna base sobre esta pandemia, que se ha mostrado una operación de falsa bandera que esconde objetivos de totalitarios.

La foto de portada es una campaña alternativa al uso de tapabocas., para protestar por esta medida absurda y acientífica.

"Campaña tribu tuaregs"

El tapabocas:

es símbolo de esclavos y de "cállate la boca".

es una clara agresión a nuestra oxigenación y por lo tanto, afecta a la salud de todos los tejidos del cuerpo y especialmente a la lucidez mental, produciendo una especie de embotamiento que dificulta reaccionar y que induce a aceptar cualquier cosa que nos impongan.

que por tratarse de material sintético está propiciando la respiración e introducción en bronquios y pulmones de microfibras nocivas.

Propongo que como dice una amiga, nos disfracemos de tuaregs, o cowboys o heroes enmascarados, como signo de protesta y desacuerdo con esta estúpida y acientifica medida. Un disfraz al que nadie puede decir que no cumpla con la función requerida, y por tanto es una protesta, pacifica, que no busca la confrontación y sí la toma de conciencia.

Y lo más importante, mantiene intacta nuestra Dignidad.

Aqui, una muestra....yo propongo este color y por supuesto un pañuelo que sea de una tela natural, este es de seda, más fresco para esta época.

Imaginación y creatividad!
Si os gusta, hagamos viral esta campaña.
Keywords
lua cataladesprogramarseresucitar a nuestro ser eternofalsa pandemia
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© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

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