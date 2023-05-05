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ΘΑ ΣΑΣ
ΕΞΑΦΑΝΙΣΩ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ: ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ ΜΙΖΟΤΑΚΗΣ Ο ΔΙΚΤΑΤΩΡ ΔΙΑ(ΕΜ)ΒΟΛΙΟΨΥΧΟΚΤΟΝΟΣ…
ΠΡΟΣΕΧΩΣ ΠΑΛΙ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΝ ΤΟΝ ΨΗΦΙΣΕΤΕ ΑΥΤΟΚΤΟΝΩΝΤΑΣ… https://ugetube.com/watch/MEVDySxKao73GI2 , https://rumble.com/v2m44dm-the-genocidal-dictatorship-from-mad-mitsotakis-in-greece-www.gov.gr.html .
Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ (ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ) https://rumble.com/vhp893-29730567.html , https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ 666 ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ http://www.freevolition.gr/666.htm ". ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ. ΓΙΑΤΙ "Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ", Η ΟΠΟΙΑ ΩΣ "ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΝΟΥΚΛΑ" ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΣ ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ, ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm , ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΙΡΩΣ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΙΟ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΠΟΥ "ΣΚΟΤΩΝΕΙ" ΜΟΝΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ.
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Κατά του Οικουμενισμού (ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ)
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ "Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΜΟΥ" από την Παναίρεση του Οικουμενισμού, από τον Ευστάθιο Μοσχοβίτη http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm (συμπληρωμένο).
Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΩΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ". ΑΝ ΑΝΑΖΗΤΑΤΕ ΜΙΑ ΑΠΕΙΡΩΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΘΕΟΦΟΡΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΗΣ ΑΛΗΘΙΝΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ.
82,171 DEAD AND 6.5 MILLIONS INJURED FROM THE WORLD BIGGEST GENOCIDAL ANTICHRIST DICTATORSHIP WITH COVID VACCINES OF DEATH IN USA AND EUROPEAN DATABASE OF ADVERSE REACTIONS. 82.171 ΘΑΝΑΤΟΙ ΚΑΙ 6,5 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΚΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΜΕ ΤΑ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΚΑΙ ΕΕ (ΒΙΝΤΕΟ): https://rumble.com/v24uwoc-82171-dead-6.5-millions-injured-from-the-world-genocide-dictatorship-with-c.html , https://www.brighteon.com/a86918c0-c882-4e86-adcc-1f4e183cf8d4 , https://ugetube.com/watch/qBNeNPLpLiuOiGo . SOURCES- ΠΗΓΕΣ: https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&GROUP1=CAT&EVENTS=ON&VAX=COVID19 , https://healthimpactnews.com/2022/48817-dead-and-5107883-injured-following-covid-19-vaccines-in-european-database-of-adverse-reactions .
ΘΑΝΑΤΟ-ΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΨΥΧΕΣ ΣΚΟΡΠΙΣΑΝ ΜΕ ΚΟΡΩΝΟΔΙΑ(ΕΜ)ΒΟΛΙΑ ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΨΥΧΟΚΤΟΝΟΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟΥΣ ΨΗΦΙΣΕΙΣ ΑΝΤΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΨΟΦΗΣΕΙΣ; ΟΧΙ ΨΗΦΟ ΣΕ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΨΥΧΟΚΤΟΝΟΥΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΥΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΑΝ ΤΟ ΠΑΝΑΓΙΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΕΛΥΣΑΝ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΥΛΑΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v2lptnu-world-antichrist-genocidal-dictatorship-with-covid-vaccines-of-death-666.html , https://www.brighteon.com/93a5f1ff-dfff-4cda-a06b-43f71a3b6d47 , https://ugetube.com/watch/OFvG6bZxQjEDG5e . ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΕΝ ΤΟΥΤΩ † ΝΙΚΑ (ΑΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΤΟ ΕΧΩ ΓΡΑΨΕΙ "ΤΟΥΤΟ" ΜΕ Ο). ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΟΝ ΙΔΙΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ: https://rumble.com/v2kwph4-world-antichrist-genocidal-dictatorship-with-covid-vaccines-of-death-666.html , https://www.brighteon.com/3f735ae1-c0a0-4a68-ac66-35b368640dc9 , https://ugetube.com/watch/rJ4YpWiVTCN3AKe .
«Η ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ (ΜΑΣ) ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΚΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΑΚΟΜΑ ΠΟΣΟ ΘΑ ΖΗΣΩ ΚΑΙ ΑΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (ΒΙΝΤΕΟ): https://rumble.com/v20a1l0-orthodox-homology.html , https://www.brighteon.com/76fe92d6-a54b-4d56-9759-9c9943a2bcc4 , https://ugetube.com/watch/2BhBtQrfoRZsV5O ... ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΥΝΕΝΟΧΟΙ...»
ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,
Ευστάθιος Μοσχοβίτης
Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου, my Journalistic Web Site www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr , https://web.archive.org/web/20220206223816/http://www.freevolition.gr/ και το Κανάλι μου στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition , ΣΤΟ UGEtube https://ugetube.com/@freevolition.gr και στο https://rumble.com/freevolition . https://archive.org/details/@freevolition?tab=web-archive . Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition , https://togethergreece.com/freevolition.gr , https://twitter.com/freevolitiongr .