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Why do these people keep fucking with Mother Nature.??
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160 views • December 24, 2021
Why do these people keep fucking with Mother Nature.??
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OTHER VIDEOS TO WATCH
WHITE GIANTS OF THE NEW WORLD - ROBERT SEPEHR https://bit.ly/3qoUwB4
THE 'WATCHERS' IN THE SKY - WHY DO UFOS OBSERVE ALL OUR MILITARY ACTIVITIES? https://bit.ly/3FtbPXW
THE CRYSTAL SKULL: THE HISTORY, THE MYSTERY, AND THE MESSAGE FOR HUMANITY https://bit.ly/3JcJA21
FOUND GUILTY! PROF LIEBER- WUHAN, INDICTMENTS 12-22-21 https://bit.ly/3qoYucP
THE SEQUEL TO THE FALL OF THE CABAL - PART 20 https://bit.ly/3JpVQfU
AMBIGUOUSLY JEWISH FEMALE LUTHERAN PASTOR'S CHURCH HOSTS DRAG QUEEN FREAK PRAYER HOUR FOR KIDS https://bit.ly/3en7VnQ
CNN TELLS VIEWERS FIRST OMICRON DEATH IN TEXAS — HOSPITAL SAYS CNN LIED https://bit.ly/32qnjx7
Protests turn to riots in london... we're all tired of masks, lockdowns, mandates, we are all tired https://bit.ly/3yVMzY3
A MUST WATCH: NEW ORLEANS LOUISIANA ROLLS OUT VACCINE PASSPORTS FOR CHILDREN 5-11 FROM 2ND JANUARY https://bit.ly/33JATvQ
WORLD COUNCIL FOR HEALTH CALLS FOR AN IMMEDIATE STOP TO THE COVID-19 EXPERIMENTAL “VACCINES” https://bit.ly/3qkiLjS
THE TRIAL FOR THE CRIMES AGAINST HUMANITY HAS BEGUN. THE EXPERIMENTAL SPIKE PROTEIN JAB ROLLOUT IS
https://bit.ly/3FFdM3X
protester was arrested in Berlin, Germany on Sunday after he called a police officer fascist https://bit.ly/3FpsP1v
J-6 Attorney Releases Video of Capitol Police Pummeling Female Trump Supporter Victoria White https://bit.ly/3pwrPDj
TOMMY ROBINS WE ARE GETTING OUR VOICES BACK https://bit.ly/3qor8uD
STAND FIRM: A MESSAGE TO THOSE THAT CAN SEE https://bit.ly/3qoq8XF
DR Clare Craig - What are we testing for_finalised_TG https://bit.ly/3pnUt9o
THAT'S RIGHT. BOLSHEVIKS IF THEY KNOW ANYTHING IT IS ENTERTAINMENT PROGRAMMING https://bit.ly/3susxm9
I DONT KNOW WHERE TO START, SO MUCH GOING ON IT BREAKS MY HEART https://bit.ly/3EndjSm
THERES A BIG TRANSFORMATION HAPPENING RIGHT NOW https://bit.ly/3eh5H9m
"RIGHT NOW IT IS THE JOB OF EVERYBODY HERE TO GO OUT AND RESIST. RESIST.
https://bit.ly/3HaK7Qu
I DONT KNOW WHEN PEOPLE WILL FINALLY WAKE UP AND SEE THE TRUTH https://bit.ly/3sqY6gM
UK STOCKPILING END OF LIFE DRUG MIDAZOLAM FOR JANUARY https://bit.ly/3em9iD0
NOTICE TO THE TRAITORS https://bit.ly/3FrvLdP
DUTCH MP THIERRY BAUDET EXPLAINS THE TRUE CONVID AGENDA IN PARLIAMENT. https://bit.ly/3ejtEwJ
WHEN THE NAZIS START KILLING PEOPLE IN THE WOODS AGAIN... WILL ANYONE HEAR THEM SCREAM?? https://bit.ly/3H6Qxjj
DOCTOR PANEL DISCUSS THE MEDICAL CRIMES TAKING PLACE https://bit.ly/3JpIoJ1
DR NOACK HAD SOME MONTHS AGO BEEN ARRESTED WHILST CARRYING OUT A LIVE YOUTUBE VIDEO https://bit.ly/3Ened0Y
NEW ZEALAND DR MATT SHELTON ON COVID. YOU WON'T HEAR HIS VIEWS ON MAINSTREAM MEDIA https://bit.ly/3EohehA
HISTORIAN GILES UDY “MOST PEOPLE DON’T HAVE THE FAINTEST IDEA WHAT COMMUNISM IS https://bit.ly/3eeBojL
A COUNTRY OF FUCKING RETARDS https://bit.ly/32vAY5W
DUTCH PARLIAMENT HE SAY EXACTLY WHAT I’M TELLING FROM A LONG TIME https://bit.ly/3pkYGdZ
CANADA: 39-YEAR-OLD NOVA SCOTIA MAN ‘FRED PYE’ IS LEFT PERMANENTLY DISABLED AFTER THE COVID VACCINE https://bit.ly/3efJWqr
WATCH, LISTEN AND SHARE https://bit.ly/3qCueM3
THIS IS A MUST WATCH. MAKE SURE TO WATCH TO THE END, AND SHARE THIS AROUND THE WORLD https://bit.ly/3yP92Gd
YOU CANNOT MANDATE THIS BIO WEAPON WE ARE WAKING UP!!! HUMANITY, WE ARE ONE https://bit.ly/3Fs0CHd
THIS GUY SAYS IT ALL WE HAVE HAD ENOUGH https://bit.ly/3yYEiT9
INSIDE TIM COOK’S SECRET $275 BILLION DEAL WITH CHINESE AUTHORITIES https://bit.ly/3ElDcC5
ITS TIME TO WAKE UP, STOP PLAYING GAMES WITH YOUR LIFE https://bit.ly/3yStJRv
UNDERSTANDING THE VACCINE, SPIKE PROTEIN AND WHAT ITS DOING IN THE BODY (MUST WATCH) https://bit.ly/3qjqiiT
AUSTRIAS LARGEST EVER PROTEST IN HISTORY! THE PEOPLE UNITED INTERNATIONALLY SWISS AND AUSTRIANS https://bit.ly/3moXwMR
A RARE MP STANDING FOR THE PEOPLE. https://bit.ly/3smSN1X
WATCH THIS AND SEE HOW HOW THEY TWISTED THE NUMBERS
https://bit.ly/3EhvsB6
DR. BYRAM BRIDLE: VIRAL IMMUNOLOGIST DEBUNKS MASK PROTECT PEOPLE FROM COVID https://bit.ly/3Jc80sm
LOOKS LIKE THE REAL MEN OF NEW ZEALAND HAVE HAD ENOUGH OF JACINDA ARDERN https://bit.ly/3FzrCot
STAND IN THE MIDDLE OF THE ROAD YOU GET RUN OVER... NO VACCINE UPTAKE= NO VAXX PASSPORTS...
https://bit.ly/32nKt72
LETTING THE TRUTH OUT BIT BY BIT https://bit.ly/3sqI3zq
DR. DAVID MARTIN - THEY WILL GET FAR MORE VIOLENT WITH NEW THINGS THAT THEY ARE GOING TO CONCOCT BET https://bit.ly/3pixc8J
.
OTHER CHANNELS AND APP TO JOIN
MY YOUTUBE https://bit.ly/pondicorner-tv
TELEGRAM https://bit.ly/dmixgroup
Daily Life is better in the app keep up to date with all we post
click here to download our app https://bit.ly/328u17h
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