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Hold Up
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131 views • November 13, 2020
« Hold Up », le film à voir et revoir en famille, avec des amis, avec des voisins, avec des collègues.
Bien sûr, les lecteurs de notre lettre confidentielle n’apprendront rien, et nous pourrions débattre de la vision édulcorée qui nous est présentée sur certains faits.
Comme nous pourrions débattre de l’utilité d’avoir donné la parole à Douste Blazy sans rappeler son CV et son rôle (avec la complicité) de Chirac, dans la vaccination « anti hépatite B » au début des années 90, vaccination qui a fait de nombreuses victimes (https://www.rolandsimion.org/campagnes-vaccinales-hepatite-b-1993-98/)
Mais, c’est justement parce que les auteurs et producteurs ont choisi ce ton mesuré, ces omissions, que ce film est puissant, car il peut interpeller ceux qui sont encore sous influence étatique et médiatique : Hold Up, leur permet la réflexion, l’interrogation, le doute.
En cela, il protège sans doute du risque de la dissonance cognitive et il évitera peut-être à bon nombre de nos concitoyens de livrer leur futur aux autorités étatiques, à Big Pharma, à Bill Gates et à leurs vaccins ARN modifié et puces 5G.
Pierre Lefevre
https://www.libre-consentement-eclaire.fr/
Bien sûr, les lecteurs de notre lettre confidentielle n’apprendront rien, et nous pourrions débattre de la vision édulcorée qui nous est présentée sur certains faits.
Comme nous pourrions débattre de l’utilité d’avoir donné la parole à Douste Blazy sans rappeler son CV et son rôle (avec la complicité) de Chirac, dans la vaccination « anti hépatite B » au début des années 90, vaccination qui a fait de nombreuses victimes (https://www.rolandsimion.org/campagnes-vaccinales-hepatite-b-1993-98/)
Mais, c’est justement parce que les auteurs et producteurs ont choisi ce ton mesuré, ces omissions, que ce film est puissant, car il peut interpeller ceux qui sont encore sous influence étatique et médiatique : Hold Up, leur permet la réflexion, l’interrogation, le doute.
En cela, il protège sans doute du risque de la dissonance cognitive et il évitera peut-être à bon nombre de nos concitoyens de livrer leur futur aux autorités étatiques, à Big Pharma, à Bill Gates et à leurs vaccins ARN modifié et puces 5G.
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