© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
[VOSTFR] Annuler la culture ET la menace de violence
Follow
0
Share
Report
0 view • June 14, 2021
L'une des seules organisations d'information qui ne fait que raconter les faits ?
Annuler la culture ET la menace de violence
Video originale :
https://www.youtube.com/watch?v=6YIObCx1D1g
CHAINE DE SECOURS abonnez-vous :
https://www.youtube.com/channel/UC6phasKxrLDCxayD6WTlP4Q
Me suivre sur les differents réseaux :
☑️ https://lbry.tv/$/invite/@Miniver
Me soutenir si vous le souhaitez ce n'est pas une obligation mais ça aiderait beaucoup la chaine à se développer pour le futur
✅ Paypal :
http://urlz.fr/dr03
✅ Tipeee :
https://fr.tipeee.com/reveillez-vous-eteignez-votre-tele/
Annuler la culture ET la menace de violence
Video originale :
https://www.youtube.com/watch?v=6YIObCx1D1g
CHAINE DE SECOURS abonnez-vous :
https://www.youtube.com/channel/UC6phasKxrLDCxayD6WTlP4Q
Me suivre sur les differents réseaux :
☑️ https://lbry.tv/$/invite/@Miniver
Me soutenir si vous le souhaitez ce n'est pas une obligation mais ça aiderait beaucoup la chaine à se développer pour le futur
✅ Paypal :
http://urlz.fr/dr03
✅ Tipeee :
https://fr.tipeee.com/reveillez-vous-eteignez-votre-tele/
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.