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Gabonakörökről Végső Igazság
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10 views • August 26, 2021
Honnan hatod, hogy a gabonaköröket nem emberek készítik taposódeszkával és kötéllel, hanem földönkívüliek? Mik azok az anomáliák, amiket keresni kell, hogy tudjuk, valóban igazi, hiteles (=nem-emberi) gabonakörrel van dolgunk?
Gabonakörök: a végső igazság pontokba szedve. Tényfeltáró videó a gabonakörökről a "Cabal Bukása" c. leleplező film rendezőjétől!
A holland Janet Ossebaard 23 éve kutatja a gabonaköröket.
Neve ismerősen csenghet, ő a nagy sikerű tényfeltáró dokumentumfilm, a Fall of Cabal (A Cabal Bukása) film rendezője, amiben leleplezi a világelit legsötétebb titkait. Köszönet annak a magyar embernek, aki lefordította! Az eredeti film is először több kisebb részletben került fel, bizonyos részeit a mai napig rendszeresen cenzúrázzák az internetről. A rendező gabonakörös nemzetközi weboldalát már jóval a Fall of Cabal előtt is sokszor feltörték, így már csak hollandul ír a neten. 4 könyvet írt, társrendező volt négy dokumentumfilmben.
Lefordítottuk Janet gabonakörökről szóló két videóját HD minőségben, ezek a Fall of Cabal filmtől teljesen függetlenek. Az első videó a hiteles, földönkívüliek által készített gabonakörök 12 keresendő anomáliáját mutatja be, a második a gabonakörökkel szemben fennálló top 5+1 félreértést tisztázza. Ezt a két videót az egyszerűség kedvéért egybegyúrtuk egy videóvá. Az így született videó második részében magyarországi eset is említésre kerül!
>>>TOP 12 ANOMÁLIA A HITELES GABONAKÖRÖKNÉL:
Tizenkét gabonakör-anomália, amiket keresni kell az igazi gabonakörök azonosításához. Konkrét példákkal RÉSZLETESEN KIFEJTVE A VIDEÓBAN:
-csírázási vagy rügyezési rendellenességek
-megnyúlt bütykök (más szóval szárcsomók vagy nóduszok)
-gőzüregesedés (más szóval kifújási lyukak vagy felrobbanó nóduszok)
-eltűnő magok
-hőlenyomatok
-elpusztult, de teljesen épen maradt legyek, csigák
-különleges anyagok jelenléte
-árnyékalakzatok
-mágneses mező torzulások - HA SEMMI MÁS, EZ AZ EGYETLEN, AMI GARANTÁLTAN MEGVAN A HITELES (NEM-EMBERI) GABONAKÖRÖKNÉL
-időeltorzulás
-ideiglenesen elromló műszerek
-a gabona elfekvésének módja
>>>TOP 5+1 FÉLREÉRTÉS A GABONAKÖRÖKRŐL ALÁBB:
A gabonakörök top 5+1 félreértésének tisztázása, konkrét példákkal RÉSZLETESEN KIFEJTVE A HD VIDEÓBAN:
-Csak Angliában vannak gabonakörök. Nem igaz.
-A gabonakörök csak búzában jelennek meg. Nem igaz.
-Az igazi gabonakörök geometriailag tökéletesek. Nem igaz.
-A gabonakörök mindig éjszaka jelennek meg. Nem igaz.
-A gabonaköröket csak emberek készítenek. Nem igaz.
-A gabonakör modernkori jelenség. Nem igaz.
Részletes magyarázatok és konkrét példák a HD videóban!
Gabonakörök: a végső igazság pontokba szedve. Tényfeltáró videó a gabonakörökről a "Cabal Bukása" c. leleplező film rendezőjétől!
A holland Janet Ossebaard 23 éve kutatja a gabonaköröket.
Neve ismerősen csenghet, ő a nagy sikerű tényfeltáró dokumentumfilm, a Fall of Cabal (A Cabal Bukása) film rendezője, amiben leleplezi a világelit legsötétebb titkait. Köszönet annak a magyar embernek, aki lefordította! Az eredeti film is először több kisebb részletben került fel, bizonyos részeit a mai napig rendszeresen cenzúrázzák az internetről. A rendező gabonakörös nemzetközi weboldalát már jóval a Fall of Cabal előtt is sokszor feltörték, így már csak hollandul ír a neten. 4 könyvet írt, társrendező volt négy dokumentumfilmben.
Lefordítottuk Janet gabonakörökről szóló két videóját HD minőségben, ezek a Fall of Cabal filmtől teljesen függetlenek. Az első videó a hiteles, földönkívüliek által készített gabonakörök 12 keresendő anomáliáját mutatja be, a második a gabonakörökkel szemben fennálló top 5+1 félreértést tisztázza. Ezt a két videót az egyszerűség kedvéért egybegyúrtuk egy videóvá. Az így született videó második részében magyarországi eset is említésre kerül!
>>>TOP 12 ANOMÁLIA A HITELES GABONAKÖRÖKNÉL:
Tizenkét gabonakör-anomália, amiket keresni kell az igazi gabonakörök azonosításához. Konkrét példákkal RÉSZLETESEN KIFEJTVE A VIDEÓBAN:
-csírázási vagy rügyezési rendellenességek
-megnyúlt bütykök (más szóval szárcsomók vagy nóduszok)
-gőzüregesedés (más szóval kifújási lyukak vagy felrobbanó nóduszok)
-eltűnő magok
-hőlenyomatok
-elpusztult, de teljesen épen maradt legyek, csigák
-különleges anyagok jelenléte
-árnyékalakzatok
-mágneses mező torzulások - HA SEMMI MÁS, EZ AZ EGYETLEN, AMI GARANTÁLTAN MEGVAN A HITELES (NEM-EMBERI) GABONAKÖRÖKNÉL
-időeltorzulás
-ideiglenesen elromló műszerek
-a gabona elfekvésének módja
>>>TOP 5+1 FÉLREÉRTÉS A GABONAKÖRÖKRŐL ALÁBB:
A gabonakörök top 5+1 félreértésének tisztázása, konkrét példákkal RÉSZLETESEN KIFEJTVE A HD VIDEÓBAN:
-Csak Angliában vannak gabonakörök. Nem igaz.
-A gabonakörök csak búzában jelennek meg. Nem igaz.
-Az igazi gabonakörök geometriailag tökéletesek. Nem igaz.
-A gabonakörök mindig éjszaka jelennek meg. Nem igaz.
-A gabonaköröket csak emberek készítenek. Nem igaz.
-A gabonakör modernkori jelenség. Nem igaz.
Részletes magyarázatok és konkrét példák a HD videóban!
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