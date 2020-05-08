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ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΑΝΖΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΚΟΡΟΝΟΙΟ ΣΕ ΚΑΤΣΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΠΑΓΙΑ (ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ)
angelokarageorgos
angelokarageorgos
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55 views • May 08, 2020
ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΚΑΝ ΝΕΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΣΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΠΑΓΙΑ!

O πρόεδρος της Τανζανίας John Magufuli όντας και διδάκτωρ Χημείας αποκαλύπτει ότι έδωσε στο εργαστήριο της χώρας του δείγματα από διάφορα ζώα, φρούτα ακόμα και από λάδι αυτοκινήτου κρύβοντας ότι δεν ήταν ανθρώπινα.

Προς μεγάλη του έκπληξη τα τεστ έβγαλαν μια κατσίκα και μια παπάγια θετικές!

Είχα πει πολλές φορές στις εκπομπές ότι μετά την απάτη των θανώντων θα έρθει η ώρα που θα μαθευτεί και η απάτη των κρουσμάτων.

Αρχικό βίντεο βρέθηκε εδώ https://youtu.be/wKRcPFk3v9k
Ελληνικός Υποτιτλισμός από εμένα
Keywords
fake newsconspiracynew world orderinformationlaws
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