ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΑΝΖΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΚΟΡΟΝΟΙΟ ΣΕ ΚΑΤΣΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΠΑΓΙΑ (ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ)

angelokarageorgos 288 followers Follow 0 Share Add to... Download MP3 Share Report

55 views • May 08, 2020





O πρόεδρος της Τανζανίας John Magufuli όντας και διδάκτωρ Χημείας αποκαλύπτει ότι έδωσε στο εργαστήριο της χώρας του δείγματα από διάφορα ζώα, φρούτα ακόμα και από λάδι αυτοκινήτου κρύβοντας ότι δεν ήταν ανθρώπινα.



Προς μεγάλη του έκπληξη τα τεστ έβγαλαν μια κατσίκα και μια παπάγια θετικές!



Είχα πει πολλές φορές στις εκπομπές ότι μετά την απάτη των θανώντων θα έρθει η ώρα που θα μαθευτεί και η απάτη των κρουσμάτων.



Αρχικό βίντεο βρέθηκε εδώ

Ελληνικός Υποτιτλισμός από εμένα ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΚΑΝ ΝΕΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΣΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΠΑΓΙΑ!O πρόεδρος της Τανζανίας John Magufuli όντας και διδάκτωρ Χημείας αποκαλύπτει ότι έδωσε στο εργαστήριο της χώρας του δείγματα από διάφορα ζώα, φρούτα ακόμα και από λάδι αυτοκινήτου κρύβοντας ότι δεν ήταν ανθρώπινα.Προς μεγάλη του έκπληξη τα τεστ έβγαλαν μια κατσίκα και μια παπάγια θετικές!Είχα πει πολλές φορές στις εκπομπές ότι μετά την απάτη των θανώντων θα έρθει η ώρα που θα μαθευτεί και η απάτη των κρουσμάτων.Αρχικό βίντεο βρέθηκε εδώ https://youtu.be/wKRcPFk3v9k Ελληνικός Υποτιτλισμός από εμένα Keywords fake newsconspiracynew world orderinformationlaws

Show More